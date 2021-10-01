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الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

حيث أسندت لجنة الحكام قمة مباريات الجولة "ديربي جدة" بين الاتحاد وغريميه التقليدي الأهلي إلى الحكم الدولي محمد الهويش على أن يساعده كل من بدر الشمراني كمساعد أول وأحمد العتيق مساعد ثانٍ، فيما سيتولى تركي الخضير مهام حكم الفيديو وبمساعدة من سعد السبيعي.

وقررت اللجنة تسمية الحكم خالد صلوي لإدارة مباراة الشباب وضيفه الفيحاء بمعاونة من فهد العمري ومحمد الشهري، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد السماعيل وبمساعدة من عماد عسكر.

فيما يتولى خالد الجهني قيادة مباراة الفيصلي ونظيره الباطن بمساعدة من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، أما قيادة غرفة الفيديو ستكون تحت إمرة ممدوح الشهدان وخلف الشمري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

حيث أسندت لجنة الحكام قمة مباريات الجولة "ديربي جدة" بين الاتحاد وغريميه التقليدي الأهلي إلى الحكم الدولي محمد الهويش على أن يساعده كل من بدر الشمراني كمساعد أول وأحمد العتيق مساعد ثانٍ، فيما سيتولى تركي الخضير مهام حكم الفيديو وبمساعدة من سعد السبيعي.

وقررت اللجنة تسمية الحكم خالد صلوي لإدارة مباراة الشباب وضيفه الفيحاء بمعاونة من فهد العمري ومحمد الشهري، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد السماعيل وبمساعدة من عماد عسكر.

فيما يتولى خالد الجهني قيادة مباراة الفيصلي ونظيره الباطن بمساعدة من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، أما قيادة غرفة الفيديو ستكون تحت إمرة ممدوح الشهدان وخلف الشمري.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:30 PM

الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

حيث أسندت لجنة الحكام قمة مباريات الجولة "ديربي جدة" بين الاتحاد وغريميه التقليدي الأهلي إلى الحكم الدولي محمد الهويش على أن يساعده كل من بدر الشمراني كمساعد أول وأحمد العتيق مساعد ثانٍ، فيما سيتولى تركي الخضير مهام حكم الفيديو وبمساعدة من سعد السبيعي.

وقررت اللجنة تسمية الحكم خالد صلوي لإدارة مباراة الشباب وضيفه الفيحاء بمعاونة من فهد العمري ومحمد الشهري، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد السماعيل وبمساعدة من عماد عسكر.

فيما يتولى خالد الجهني قيادة مباراة الفيصلي ونظيره الباطن بمساعدة من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، أما قيادة غرفة الفيديو ستكون تحت إمرة ممدوح الشهدان وخلف الشمري.

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