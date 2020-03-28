رقم قياسي جديد لإسبانيا.. 832 وفاة بكورونا في آخر 24 ساعة
أعلنت 8189 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248
في رقم قياسي جديد أعلنت إسبانيا عن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا من 4858 إلى 5690.
ووفق رويترز أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل 8189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248.
فيروس كورونا الجديد
رقم قياسي جديد لإسبانيا.. 832 وفاة بكورونا في آخر 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-28
في رقم قياسي جديد أعلنت إسبانيا عن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا من 4858 إلى 5690.
ووفق رويترز أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل 8189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:07 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:42 PM
رقم قياسي جديد لإسبانيا.. 832 وفاة بكورونا في آخر 24 ساعة
أعلنت 8189 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248
في رقم قياسي جديد أعلنت إسبانيا عن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا من 4858 إلى 5690.
ووفق رويترز أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل 8189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248.