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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

استعرضا التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب "كورونا"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد ملك الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:56 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:55 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

استعرضا التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,210

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

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