النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

"حمود الشثري" ينعى والده "مستشار الملوك"

الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مقبرة العود

نعى حمود بن ناصر الشثري؛ والده الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ الذي تُوفي مساء أمس الخميس، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

وقال "حمود الشثري"؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم، ناعياً والده: "قال تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، الحمد لله على قضائه وقدره، انتقل الى رحمة الله والدي معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم الجمعة، في الساعة ٥:٣٠ عصراً في مقبرة العود".

جديرٌ بالذكر أن الشيخ ناصر الشثري؛ عمل مستشاراً في الديوان الملكي، وعاصر عدداً من ملوك السعودية وسُمي "مستشار الملوك"، ووالده هو العلّامة الكبير عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ وابنه الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار في الديوان الملكي.

وتُوفي الشيخ ناصر الشثري؛ أمس، بعد معاناة مع المرض، وحظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، حيث زاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكثر من مرة في منزله، للاطمئنان على صحته، كما زاره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت آخر زيارة له في عيد الفطر الماضي، لمعايدته والاطمئنان عليه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"حمود الشثري" ينعى والده "مستشار الملوك"
سبق

نعى حمود بن ناصر الشثري؛ والده الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ الذي تُوفي مساء أمس الخميس، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

وقال "حمود الشثري"؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم، ناعياً والده: "قال تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، الحمد لله على قضائه وقدره، انتقل الى رحمة الله والدي معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم الجمعة، في الساعة ٥:٣٠ عصراً في مقبرة العود".

جديرٌ بالذكر أن الشيخ ناصر الشثري؛ عمل مستشاراً في الديوان الملكي، وعاصر عدداً من ملوك السعودية وسُمي "مستشار الملوك"، ووالده هو العلّامة الكبير عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ وابنه الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار في الديوان الملكي.

وتُوفي الشيخ ناصر الشثري؛ أمس، بعد معاناة مع المرض، وحظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، حيث زاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكثر من مرة في منزله، للاطمئنان على صحته، كما زاره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت آخر زيارة له في عيد الفطر الماضي، لمعايدته والاطمئنان عليه.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:04 PM

"حمود الشثري" ينعى والده "مستشار الملوك"

الصلاة على الفقيد عصر اليوم في مقبرة العود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
328

نعى حمود بن ناصر الشثري؛ والده الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ الذي تُوفي مساء أمس الخميس، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة.

وقال "حمود الشثري"؛ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم، ناعياً والده: "قال تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، الحمد لله على قضائه وقدره، انتقل الى رحمة الله والدي معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم الجمعة، في الساعة ٥:٣٠ عصراً في مقبرة العود".

جديرٌ بالذكر أن الشيخ ناصر الشثري؛ عمل مستشاراً في الديوان الملكي، وعاصر عدداً من ملوك السعودية وسُمي "مستشار الملوك"، ووالده هو العلّامة الكبير عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ وابنه الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء، ومستشار في الديوان الملكي.

وتُوفي الشيخ ناصر الشثري؛ أمس، بعد معاناة مع المرض، وحظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، حيث زاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكثر من مرة في منزله، للاطمئنان على صحته، كما زاره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت آخر زيارة له في عيد الفطر الماضي، لمعايدته والاطمئنان عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,486
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة