مصر تُدين استهداف الحوثي الرياض بصاروخ باليستي: عمل عدائي

أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا للاستقرار والأمن بالمنطقة

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف العاصمة الرياض بصاروخ باليستي، الذي تمّ اعتراضه بنجاحٍ من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيانٍ اليوم، شجبها التام استمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها العدائية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدّدت مصر مجددًا على مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، التي تمثل تهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة.