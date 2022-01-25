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هيئة "المسرح" تنظم مسرحية "سطح البيت" في الرياض

تحكي قصة أخوين يسعدان بتعليق الدراسة بعد الجائحة

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة عرضاً مسرحياً بعنوان "سطح البيت"، خلال الفترة من 28 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحي الريان بمدينة الرياض.

ويمكن للراغبين في حضور المسرحية والاستمتاع بتفاصيلها الشيّقة، حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: https://www.ticketmx.com/ar/d/1194 .

وتحكي مسرحية "سطح البيت" قصة الأخوين خلدون ومريم اللذين يسعدان بتعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس "كورونا"، لينطلقا في ممارسة هواية الرسم على جدران السطح، فتبدأ مغامرتهما حين تدب الحياة في الرسومات بمجرد لمسها، ومن بينها رسمة "شجرة الليمون" التي تأخذهما إلى عالم غريب مليء بالمفاجآت والمغامرات، وهي من تأليف زهرة الفرج، وإخراج جلواح الجلواح.

وتأتي المسرحية ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالعروض المسرحية في مختلف مناطق المملكة، عبر دعم الإنتاج المحلي في مجال المسرح وتطوير الإبداع فيه، وتمكين المواهب الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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هيئة "المسرح" تنظم مسرحية "سطح البيت" في الرياض
سبق

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة عرضاً مسرحياً بعنوان "سطح البيت"، خلال الفترة من 28 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحي الريان بمدينة الرياض.

ويمكن للراغبين في حضور المسرحية والاستمتاع بتفاصيلها الشيّقة، حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: https://www.ticketmx.com/ar/d/1194 .

وتحكي مسرحية "سطح البيت" قصة الأخوين خلدون ومريم اللذين يسعدان بتعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس "كورونا"، لينطلقا في ممارسة هواية الرسم على جدران السطح، فتبدأ مغامرتهما حين تدب الحياة في الرسومات بمجرد لمسها، ومن بينها رسمة "شجرة الليمون" التي تأخذهما إلى عالم غريب مليء بالمفاجآت والمغامرات، وهي من تأليف زهرة الفرج، وإخراج جلواح الجلواح.

وتأتي المسرحية ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالعروض المسرحية في مختلف مناطق المملكة، عبر دعم الإنتاج المحلي في مجال المسرح وتطوير الإبداع فيه، وتمكين المواهب الوطنية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

هيئة "المسرح" تنظم مسرحية "سطح البيت" في الرياض

تحكي قصة أخوين يسعدان بتعليق الدراسة بعد الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة عرضاً مسرحياً بعنوان "سطح البيت"، خلال الفترة من 28 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحي الريان بمدينة الرياض.

ويمكن للراغبين في حضور المسرحية والاستمتاع بتفاصيلها الشيّقة، حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: https://www.ticketmx.com/ar/d/1194 .

وتحكي مسرحية "سطح البيت" قصة الأخوين خلدون ومريم اللذين يسعدان بتعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس "كورونا"، لينطلقا في ممارسة هواية الرسم على جدران السطح، فتبدأ مغامرتهما حين تدب الحياة في الرسومات بمجرد لمسها، ومن بينها رسمة "شجرة الليمون" التي تأخذهما إلى عالم غريب مليء بالمفاجآت والمغامرات، وهي من تأليف زهرة الفرج، وإخراج جلواح الجلواح.

وتأتي المسرحية ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالعروض المسرحية في مختلف مناطق المملكة، عبر دعم الإنتاج المحلي في مجال المسرح وتطوير الإبداع فيه، وتمكين المواهب الوطنية.

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