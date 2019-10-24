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رحلة عمل وإتقان.. العلامة الدولية للجودة تذهب لمركز "الملك سلمان للترميم"

تفوّق فيها على مراكز مماثلة في المملكة وبمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي

حقق مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، العلامة الدولية الكاملة في جودة العمل وإتقانه، متفوقًا على مراكز مماثلة داخل المملكة العربية السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ومنحت شركة إنترتك العربية المحدودة، المركز مؤخرًا شهادة الآيزو ISO 9001، بعد أن أكمل الاشتراطات اللازمة في أقل من سنة لمعايير هذه الشهادة الدولية المعترف بها بفضل تحقيقها ميزة تنافسية للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة في العالم.

وتَسَلّم الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية "الدكتور فهد بن عبدالله السماري"، الشهادة من مشرف المنطقة في شركة إنترتك "عويس قريشي"؛ وذلك في مقر المركز بحي المعذر بمدينة الرياض.

وقال "المركز": "هذه الشهادة الدولية إلى عناصر أخرى في قائمة التميز العلمي الخاصة به؛ بعد أن ارتقى بمستوى الجودة في إجراءاته الإدارية وربط بينها بشفافية وثبات، واعتنى بالدراسة الدورية لرضا العملاء من المؤسسات والأفراد، وتقييم منتجاته التدريبية والفنية والاستشارية بشكل مستمر، وترقية معايير بيئة العمل الآمنة والسلسة لتحقق السلامة للمنتج وللموظف".

وأردف: "ساعدت السمعة الجيدة والخبرة المتراكمة للمركز على حصوله المبكر على هذه الشهادة ذات المقاييس المتشددة والدقيقة؛ حيث قدّم دورات تدريبية للمتعاملين مع المصادر التاريخية من داخل المملكة وخارجها وللرجال والنساء، وسعى نحو تحديث أجهزته ومواده وأدواته أولًا بأول، ويتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمكتبات وفق عقود خدَمية لتعقيم وترميم وثائقها وسجلاتها وتجليدها وتحويلها إلى مَوادّ مخزنة على الميكروفيلم".

وأتبع: "إضافة إلى خدمة كشف الوثائق والمخطوطات المزورة كليًّا أو جزئيًّا لملاك هذه المصادر من الأفراد والمؤسسات؛ حيث يرتبط المركز الذي يعيش عقده الثاني مع وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية (الأحوال المدنية)، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجلس الشورى، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وغيرها؛ يرى كثيرون من مسؤولي هذه الأجهزة أن التوقيع مع المركز يحقق أمن المعلومات التاريخية وسلامتها والمحافظة عليها، وتفضل التعاقد مع مركز وطني سعودي لتحقيق هذا الأمن".

مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رحلة عمل وإتقان.. العلامة الدولية للجودة تذهب لمركز "الملك سلمان للترميم"
سبق

حقق مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، العلامة الدولية الكاملة في جودة العمل وإتقانه، متفوقًا على مراكز مماثلة داخل المملكة العربية السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ومنحت شركة إنترتك العربية المحدودة، المركز مؤخرًا شهادة الآيزو ISO 9001، بعد أن أكمل الاشتراطات اللازمة في أقل من سنة لمعايير هذه الشهادة الدولية المعترف بها بفضل تحقيقها ميزة تنافسية للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة في العالم.

وتَسَلّم الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية "الدكتور فهد بن عبدالله السماري"، الشهادة من مشرف المنطقة في شركة إنترتك "عويس قريشي"؛ وذلك في مقر المركز بحي المعذر بمدينة الرياض.

وقال "المركز": "هذه الشهادة الدولية إلى عناصر أخرى في قائمة التميز العلمي الخاصة به؛ بعد أن ارتقى بمستوى الجودة في إجراءاته الإدارية وربط بينها بشفافية وثبات، واعتنى بالدراسة الدورية لرضا العملاء من المؤسسات والأفراد، وتقييم منتجاته التدريبية والفنية والاستشارية بشكل مستمر، وترقية معايير بيئة العمل الآمنة والسلسة لتحقق السلامة للمنتج وللموظف".

وأردف: "ساعدت السمعة الجيدة والخبرة المتراكمة للمركز على حصوله المبكر على هذه الشهادة ذات المقاييس المتشددة والدقيقة؛ حيث قدّم دورات تدريبية للمتعاملين مع المصادر التاريخية من داخل المملكة وخارجها وللرجال والنساء، وسعى نحو تحديث أجهزته ومواده وأدواته أولًا بأول، ويتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمكتبات وفق عقود خدَمية لتعقيم وترميم وثائقها وسجلاتها وتجليدها وتحويلها إلى مَوادّ مخزنة على الميكروفيلم".

وأتبع: "إضافة إلى خدمة كشف الوثائق والمخطوطات المزورة كليًّا أو جزئيًّا لملاك هذه المصادر من الأفراد والمؤسسات؛ حيث يرتبط المركز الذي يعيش عقده الثاني مع وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية (الأحوال المدنية)، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجلس الشورى، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وغيرها؛ يرى كثيرون من مسؤولي هذه الأجهزة أن التوقيع مع المركز يحقق أمن المعلومات التاريخية وسلامتها والمحافظة عليها، وتفضل التعاقد مع مركز وطني سعودي لتحقيق هذا الأمن".

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:45 PM

رحلة عمل وإتقان.. العلامة الدولية للجودة تذهب لمركز "الملك سلمان للترميم"

تفوّق فيها على مراكز مماثلة في المملكة وبمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي

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عمر السبيعي - الرياض
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حقق مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، العلامة الدولية الكاملة في جودة العمل وإتقانه، متفوقًا على مراكز مماثلة داخل المملكة العربية السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ومنحت شركة إنترتك العربية المحدودة، المركز مؤخرًا شهادة الآيزو ISO 9001، بعد أن أكمل الاشتراطات اللازمة في أقل من سنة لمعايير هذه الشهادة الدولية المعترف بها بفضل تحقيقها ميزة تنافسية للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة في العالم.

وتَسَلّم الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية "الدكتور فهد بن عبدالله السماري"، الشهادة من مشرف المنطقة في شركة إنترتك "عويس قريشي"؛ وذلك في مقر المركز بحي المعذر بمدينة الرياض.

وقال "المركز": "هذه الشهادة الدولية إلى عناصر أخرى في قائمة التميز العلمي الخاصة به؛ بعد أن ارتقى بمستوى الجودة في إجراءاته الإدارية وربط بينها بشفافية وثبات، واعتنى بالدراسة الدورية لرضا العملاء من المؤسسات والأفراد، وتقييم منتجاته التدريبية والفنية والاستشارية بشكل مستمر، وترقية معايير بيئة العمل الآمنة والسلسة لتحقق السلامة للمنتج وللموظف".

وأردف: "ساعدت السمعة الجيدة والخبرة المتراكمة للمركز على حصوله المبكر على هذه الشهادة ذات المقاييس المتشددة والدقيقة؛ حيث قدّم دورات تدريبية للمتعاملين مع المصادر التاريخية من داخل المملكة وخارجها وللرجال والنساء، وسعى نحو تحديث أجهزته ومواده وأدواته أولًا بأول، ويتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمكتبات وفق عقود خدَمية لتعقيم وترميم وثائقها وسجلاتها وتجليدها وتحويلها إلى مَوادّ مخزنة على الميكروفيلم".

وأتبع: "إضافة إلى خدمة كشف الوثائق والمخطوطات المزورة كليًّا أو جزئيًّا لملاك هذه المصادر من الأفراد والمؤسسات؛ حيث يرتبط المركز الذي يعيش عقده الثاني مع وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية (الأحوال المدنية)، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجلس الشورى، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وغيرها؛ يرى كثيرون من مسؤولي هذه الأجهزة أن التوقيع مع المركز يحقق أمن المعلومات التاريخية وسلامتها والمحافظة عليها، وتفضل التعاقد مع مركز وطني سعودي لتحقيق هذا الأمن".

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