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"كورونا" ينقضّ على كبير مستشاري "خامنئي"

العدوى انتقلت إلى "ولايتي" من مخالطة المرضى

ذكر مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي في إيران اليوم (الخميس)، أن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامني، ومستشاره للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن "ولايتي" "خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، وأن العدوى انتقلت إليه.

وأضافت أن "ولايتي" وضع قيد الحجر الصحي الآن.

فيروس كورونا الجديد إيران المرشد الإيراني علي خامنئي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" ينقضّ على كبير مستشاري "خامنئي"
سبق

ذكر مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي في إيران اليوم (الخميس)، أن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامني، ومستشاره للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن "ولايتي" "خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، وأن العدوى انتقلت إليه.

وأضافت أن "ولايتي" وضع قيد الحجر الصحي الآن.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:30 PM

"كورونا" ينقضّ على كبير مستشاري "خامنئي"

العدوى انتقلت إلى "ولايتي" من مخالطة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي في إيران اليوم (الخميس)، أن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامني، ومستشاره للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا الجديد.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن "ولايتي" "خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، وأن العدوى انتقلت إليه.

وأضافت أن "ولايتي" وضع قيد الحجر الصحي الآن.

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