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الدفاع المدني يطلق حملة للسلامة الوقائية في مباني الرياض العالية

تشمل المرتفعة سواء قائمة أو تحت الإنشاء للتأكد من توافر المتطلبات

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم، حملة السلامة الوقائية للمباني العالية؛ حيث دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة بالرياض اللواء سعد الراجح، ‏انطلاق الحملة، مقدمًا كلمة توجيهية للضباط والأفراد المشاركين.

وتشمل الحملةُ كلَّ المباني المرتفعة في مدينة الرياض، ما بين مبان قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة، والحماية من الحريق، ورفع مستوى السلامة في تلك المواقع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

كما تهدف إلى حث المختصين بأعمال السلامة في هذه المنشآت، على السعي نحو تحقيق معايير السلامة بنسب عالية، لتتجاوز مواقعهم اختبارات الفحص التي سوف تجرى من قِبَل مجموعة من ضباط السلامة المختصين، كما تشارك فِرَق إطفاء الدفاع المدني والتدريب؛ وذلك لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المنشآت.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالمعنيين بتلك المباني، معالجة الملاحظات إن وجدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الجميع، وأن تظل أبراجنا آمنة بإذن الله.

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الدفاع المدني يطلق حملة للسلامة الوقائية في مباني الرياض العالية
سبق

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم، حملة السلامة الوقائية للمباني العالية؛ حيث دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة بالرياض اللواء سعد الراجح، ‏انطلاق الحملة، مقدمًا كلمة توجيهية للضباط والأفراد المشاركين.

وتشمل الحملةُ كلَّ المباني المرتفعة في مدينة الرياض، ما بين مبان قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة، والحماية من الحريق، ورفع مستوى السلامة في تلك المواقع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

كما تهدف إلى حث المختصين بأعمال السلامة في هذه المنشآت، على السعي نحو تحقيق معايير السلامة بنسب عالية، لتتجاوز مواقعهم اختبارات الفحص التي سوف تجرى من قِبَل مجموعة من ضباط السلامة المختصين، كما تشارك فِرَق إطفاء الدفاع المدني والتدريب؛ وذلك لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المنشآت.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالمعنيين بتلك المباني، معالجة الملاحظات إن وجدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الجميع، وأن تظل أبراجنا آمنة بإذن الله.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
02:49 PM

الدفاع المدني يطلق حملة للسلامة الوقائية في مباني الرياض العالية

تشمل المرتفعة سواء قائمة أو تحت الإنشاء للتأكد من توافر المتطلبات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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849

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم، حملة السلامة الوقائية للمباني العالية؛ حيث دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة بالرياض اللواء سعد الراجح، ‏انطلاق الحملة، مقدمًا كلمة توجيهية للضباط والأفراد المشاركين.

وتشمل الحملةُ كلَّ المباني المرتفعة في مدينة الرياض، ما بين مبان قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة، والحماية من الحريق، ورفع مستوى السلامة في تلك المواقع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

كما تهدف إلى حث المختصين بأعمال السلامة في هذه المنشآت، على السعي نحو تحقيق معايير السلامة بنسب عالية، لتتجاوز مواقعهم اختبارات الفحص التي سوف تجرى من قِبَل مجموعة من ضباط السلامة المختصين، كما تشارك فِرَق إطفاء الدفاع المدني والتدريب؛ وذلك لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المنشآت.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بالمعنيين بتلك المباني، معالجة الملاحظات إن وجدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الجميع، وأن تظل أبراجنا آمنة بإذن الله.

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