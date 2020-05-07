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"مدني عسير" يباشر انهيارات واحتجازات بعد غمر المياه للمنازل والطرق والميادين

"السيد" لـ"سبق": الفرق لا تزال في الميدان

شهدت منطقة عسير، مساء اليوم، هطول أمطار شملت جل محافظاتها ومراكزها، وأدت في بعض المواقع إلى احتجازات وانهيارات، وطمرت بعض المنازل، فيما تم إنقاذ عددٍ من المحتجزين بعددٍ من المواقع.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، إن فرق الدفاع المدني باشرت عددًا من الحالات المختلفة إثر الحالة المطرية التي عمت مختلف أرجاء المنطقة، ففي مركز الفرشة هطلت أمطار متوسطة نتج عنها سقوط مظلة نقطة الأفواج الأمنية، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.

وأضاف أن عقبة الجوة شهدت تساقط صخور، وهطلت على عقبة الصماء أمطار خفيفة نتج عنها تساقط محدود للصخور أعلى العقبة، وتم معالجة الوضع بالتنسيق مع فرع إدارة النقل.

وأوضح أنه في محافظة خميس مشيط، فقد تلقت العمليات عددًا من البلاغات عن دخول مياه الأمطار لمنازل مواطنين، وتم انتقال الفرق للمواقع مع البلدية واتخذت اللازم، وطمرت مياه الأمطار منزلاً شعبيًا مكونًا من دورين، وتم إخلاء العائلة التي تسكنه، وعددهم 14 شخصًا، وهم بصحة جيدة.

وأضاف: "تلقت العمليات أيضًا بلاغات عن تعطل سيارات في تجمع مياه الأمطار، وتم إغلاق نفق النقل الجماعي من جميع الاتجاهات، واستخراج شخص مسن من سيارته عن طريق القارب إلى موقع آمن".

وتابع: "باشرت الفرق عدة انهيارات حيث انهار سور منزل في حي الربيع نتيجة تجمع الأمطار لم يخلف أي إصابات ولله الحمد، إلى جانب انهيار جزئي من سور منزل مكون من ثلاثة أدوار وسور مستودع محاذٍ له بحي حسام، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد".

وأردف: "في محافظة طريب تم استخراج شخصين من داخل سيارة من نوع هايلكس عن طريق الفرقة".

عسير الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني عسير" يباشر انهيارات واحتجازات بعد غمر المياه للمنازل والطرق والميادين
سبق

شهدت منطقة عسير، مساء اليوم، هطول أمطار شملت جل محافظاتها ومراكزها، وأدت في بعض المواقع إلى احتجازات وانهيارات، وطمرت بعض المنازل، فيما تم إنقاذ عددٍ من المحتجزين بعددٍ من المواقع.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، إن فرق الدفاع المدني باشرت عددًا من الحالات المختلفة إثر الحالة المطرية التي عمت مختلف أرجاء المنطقة، ففي مركز الفرشة هطلت أمطار متوسطة نتج عنها سقوط مظلة نقطة الأفواج الأمنية، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.

وأضاف أن عقبة الجوة شهدت تساقط صخور، وهطلت على عقبة الصماء أمطار خفيفة نتج عنها تساقط محدود للصخور أعلى العقبة، وتم معالجة الوضع بالتنسيق مع فرع إدارة النقل.

وأوضح أنه في محافظة خميس مشيط، فقد تلقت العمليات عددًا من البلاغات عن دخول مياه الأمطار لمنازل مواطنين، وتم انتقال الفرق للمواقع مع البلدية واتخذت اللازم، وطمرت مياه الأمطار منزلاً شعبيًا مكونًا من دورين، وتم إخلاء العائلة التي تسكنه، وعددهم 14 شخصًا، وهم بصحة جيدة.

وأضاف: "تلقت العمليات أيضًا بلاغات عن تعطل سيارات في تجمع مياه الأمطار، وتم إغلاق نفق النقل الجماعي من جميع الاتجاهات، واستخراج شخص مسن من سيارته عن طريق القارب إلى موقع آمن".

وتابع: "باشرت الفرق عدة انهيارات حيث انهار سور منزل في حي الربيع نتيجة تجمع الأمطار لم يخلف أي إصابات ولله الحمد، إلى جانب انهيار جزئي من سور منزل مكون من ثلاثة أدوار وسور مستودع محاذٍ له بحي حسام، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد".

وأردف: "في محافظة طريب تم استخراج شخصين من داخل سيارة من نوع هايلكس عن طريق الفرقة".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:31 AM

"مدني عسير" يباشر انهيارات واحتجازات بعد غمر المياه للمنازل والطرق والميادين

"السيد" لـ"سبق": الفرق لا تزال في الميدان

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محمد طيران - عسير
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5,144

شهدت منطقة عسير، مساء اليوم، هطول أمطار شملت جل محافظاتها ومراكزها، وأدت في بعض المواقع إلى احتجازات وانهيارات، وطمرت بعض المنازل، فيما تم إنقاذ عددٍ من المحتجزين بعددٍ من المواقع.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، إن فرق الدفاع المدني باشرت عددًا من الحالات المختلفة إثر الحالة المطرية التي عمت مختلف أرجاء المنطقة، ففي مركز الفرشة هطلت أمطار متوسطة نتج عنها سقوط مظلة نقطة الأفواج الأمنية، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.

وأضاف أن عقبة الجوة شهدت تساقط صخور، وهطلت على عقبة الصماء أمطار خفيفة نتج عنها تساقط محدود للصخور أعلى العقبة، وتم معالجة الوضع بالتنسيق مع فرع إدارة النقل.

وأوضح أنه في محافظة خميس مشيط، فقد تلقت العمليات عددًا من البلاغات عن دخول مياه الأمطار لمنازل مواطنين، وتم انتقال الفرق للمواقع مع البلدية واتخذت اللازم، وطمرت مياه الأمطار منزلاً شعبيًا مكونًا من دورين، وتم إخلاء العائلة التي تسكنه، وعددهم 14 شخصًا، وهم بصحة جيدة.

وأضاف: "تلقت العمليات أيضًا بلاغات عن تعطل سيارات في تجمع مياه الأمطار، وتم إغلاق نفق النقل الجماعي من جميع الاتجاهات، واستخراج شخص مسن من سيارته عن طريق القارب إلى موقع آمن".

وتابع: "باشرت الفرق عدة انهيارات حيث انهار سور منزل في حي الربيع نتيجة تجمع الأمطار لم يخلف أي إصابات ولله الحمد، إلى جانب انهيار جزئي من سور منزل مكون من ثلاثة أدوار وسور مستودع محاذٍ له بحي حسام، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد".

وأردف: "في محافظة طريب تم استخراج شخصين من داخل سيارة من نوع هايلكس عن طريق الفرقة".

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