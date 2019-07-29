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الملك يتلقى عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر

خادم الحرمين أعرب عن ‏شكره وتقديره له على مشاعره النبيلة

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم؛ اتصالاً هاتفيّاً من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

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الملك يتلقى عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر
سبق

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم؛ اتصالاً هاتفيّاً من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
04:09 PM

الملك يتلقى عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر

خادم الحرمين أعرب عن ‏شكره وتقديره له على مشاعره النبيلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم؛ اتصالاً هاتفيّاً من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

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