تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تعاقب محطة وقود مخالفة بالشرائع

لعدم وجود لوحة إلكترونية لعرض أسعار الوقود

طبَّقت أمانة العاصمة المقدسة لائحة الغرامات والجزاءات على إحدى المحطات بمخطط الشرائع تجاوبًا مع "سبق"؛ وذلك بعد رصدها المحطة التي لم تفعِّل لوحة عرض تسعيرة البنزين في واجهة المحطة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" أثناء إحدى جولاتها وجود محطة بنزين في الشرائع، وضعت لوحة في مدخل المحطة، لكنها لا تعمل، وفي مكان مرتفع، وليس واضحًا لمن يرغب في التزود بالوقود والاطلاع على أسعار البنزين، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود.

وعلى الفور باشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية المحطة، ووقفت على الملاحظة، وأشعرت مالك المحطة بمراجعة البلدية بإقرار خطي لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت في الثالث من شهر ربيع الأول من العام الحالي أنها ستبدأ في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود؛ وذلك من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.