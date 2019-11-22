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تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تعاقب محطة وقود مخالفة بالشرائع

لعدم وجود لوحة إلكترونية لعرض أسعار الوقود

طبَّقت أمانة العاصمة المقدسة لائحة الغرامات والجزاءات على إحدى المحطات بمخطط الشرائع تجاوبًا مع "سبق"؛ وذلك بعد رصدها المحطة التي لم تفعِّل لوحة عرض تسعيرة البنزين في واجهة المحطة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" أثناء إحدى جولاتها وجود محطة بنزين في الشرائع، وضعت لوحة في مدخل المحطة، لكنها لا تعمل، وفي مكان مرتفع، وليس واضحًا لمن يرغب في التزود بالوقود والاطلاع على أسعار البنزين، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود.

وعلى الفور باشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية المحطة، ووقفت على الملاحظة، وأشعرت مالك المحطة بمراجعة البلدية بإقرار خطي لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت في الثالث من شهر ربيع الأول من العام الحالي أنها ستبدأ في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود؛ وذلك من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.

محطة وقود أسعار الوقود وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تعاقب محطة وقود مخالفة بالشرائع
سبق

طبَّقت أمانة العاصمة المقدسة لائحة الغرامات والجزاءات على إحدى المحطات بمخطط الشرائع تجاوبًا مع "سبق"؛ وذلك بعد رصدها المحطة التي لم تفعِّل لوحة عرض تسعيرة البنزين في واجهة المحطة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" أثناء إحدى جولاتها وجود محطة بنزين في الشرائع، وضعت لوحة في مدخل المحطة، لكنها لا تعمل، وفي مكان مرتفع، وليس واضحًا لمن يرغب في التزود بالوقود والاطلاع على أسعار البنزين، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود.

وعلى الفور باشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية المحطة، ووقفت على الملاحظة، وأشعرت مالك المحطة بمراجعة البلدية بإقرار خطي لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت في الثالث من شهر ربيع الأول من العام الحالي أنها ستبدأ في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود؛ وذلك من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
11:12 PM

تجاوبًا مع "سبق".. أمانة مكة تعاقب محطة وقود مخالفة بالشرائع

لعدم وجود لوحة إلكترونية لعرض أسعار الوقود

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
6,353

طبَّقت أمانة العاصمة المقدسة لائحة الغرامات والجزاءات على إحدى المحطات بمخطط الشرائع تجاوبًا مع "سبق"؛ وذلك بعد رصدها المحطة التي لم تفعِّل لوحة عرض تسعيرة البنزين في واجهة المحطة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" أثناء إحدى جولاتها وجود محطة بنزين في الشرائع، وضعت لوحة في مدخل المحطة، لكنها لا تعمل، وفي مكان مرتفع، وليس واضحًا لمن يرغب في التزود بالوقود والاطلاع على أسعار البنزين، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود.

وعلى الفور باشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية المحطة، ووقفت على الملاحظة، وأشعرت مالك المحطة بمراجعة البلدية بإقرار خطي لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت في الثالث من شهر ربيع الأول من العام الحالي أنها ستبدأ في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية، تعرض فيها أسعار الوقود؛ وذلك من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.

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