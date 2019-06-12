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ضمك يضم السنغالي بابكر سار لمدة موسم

أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.


وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يضم السنغالي بابكر سار لمدة موسم
سبق

أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.


وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي.


12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
12:51 AM

ضمك يضم السنغالي بابكر سار لمدة موسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي ضمك الصاعد حديثًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي بابكر سار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد قادمًا من الدوري الروسي.


وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي ضمك عبر "تغريدة" عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسبق للاعب صاحب الـ "28 عامًا " أن لعب في الدوري الروسي والدوري النرويجي.


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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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