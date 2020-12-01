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210 صقور تتنافس في خامس أيام مهرجان الملك عبدالعزيز

الفعاليات تتواصل شمال الرياض حتى الـ 12 من ديسمبر

يستعد الصقارون المشاركون في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، للمنافسة في يومه الخامس على التوالي عبر مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، بعد أن شهدت الأيام الماضية من المهرجان منافسات حماسية بين الصقارين المشاركين.

وتشهد فعاليات المهرجان، الذي يقام في "ملهم" شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري، يوم غد منافسة 210 من الصقور في فئة "حر قرناس" لملاك سعوديين، مقسمة على ثلاثة أشواط، يتنافس في كل شوط منها 70 صقراً.

ويكرّم نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

وكان نادي الصقور قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، حيث تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 ملايين ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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210 صقور تتنافس في خامس أيام مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

يستعد الصقارون المشاركون في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، للمنافسة في يومه الخامس على التوالي عبر مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، بعد أن شهدت الأيام الماضية من المهرجان منافسات حماسية بين الصقارين المشاركين.

وتشهد فعاليات المهرجان، الذي يقام في "ملهم" شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري، يوم غد منافسة 210 من الصقور في فئة "حر قرناس" لملاك سعوديين، مقسمة على ثلاثة أشواط، يتنافس في كل شوط منها 70 صقراً.

ويكرّم نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

وكان نادي الصقور قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، حيث تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 ملايين ريال.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:00 PM

210 صقور تتنافس في خامس أيام مهرجان الملك عبدالعزيز

الفعاليات تتواصل شمال الرياض حتى الـ 12 من ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يستعد الصقارون المشاركون في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، للمنافسة في يومه الخامس على التوالي عبر مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، بعد أن شهدت الأيام الماضية من المهرجان منافسات حماسية بين الصقارين المشاركين.

وتشهد فعاليات المهرجان، الذي يقام في "ملهم" شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري، يوم غد منافسة 210 من الصقور في فئة "حر قرناس" لملاك سعوديين، مقسمة على ثلاثة أشواط، يتنافس في كل شوط منها 70 صقراً.

ويكرّم نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

وكان نادي الصقور قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، حيث تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 ملايين ريال.

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