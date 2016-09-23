النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سندي": ذكرى التوحيد توعي الأجيال بأهمية الوطن وتراثه وتعزز فخرهم به

هنأ القيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني

رفع عميد الكلية التقنية بمكة المهندس هاني عبدالغني سندي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى كافة الشعب السعودي وإلى كل محبٍّ لهذا البلد المعطاء بهذه الذكرى المجيدة اليوم الوطني 91، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظه، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء.

ولفت سندي إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم مجيد ومناسبة لذكرى عظيمة، سطر فيها التاريخ كيف وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بحكمة وقوة؛ شبه الجزيرة العربية، وأسس دولة شعارها التوحيد وشهادتا الإسلام.

وتابع: إحياء هذا اليوم كل عام إنما يذكّر الأجيال تلو الأجيال على مرّ السنين بأهمية الوطن وتراثه وتعزيز الفخر في البلاد وتاريخها الغني، وما يجب على أبنائه وبناته من المحافظة عليه والاستمرار في بنائه وتطويره والمضيُ قُدماً لتحقيق رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة نحو تنمية مستدامة وتعزيز الأمن والسلام.

وأكمل: من مكاننا في الكلية التقنية بمكة المكرمة فإننا نستشعر دورنا في تحقيق أهداف ولاة أمرنا وقادتنا، فنمتثل طائعين لتوجيهاتهم الكريمة والسديدة، ونفخر ونعتزّ بما يحققونه من إنجازات وبما يبذلونه من ثروات في دعمنا لتأهيل أبنائنا وبناتنا تدريبيًّا بأعلى معايير الجودة لسدّ احتياجات سوق العمل، فيُبنى الوطن بسواعد وطنية من الطراز الرفيع، متماشيًا مع رؤية 2030 التطويرية لتحقيق اقتصاد عالمي عملاق ومتين.

وقال: سأضخُّ في قلمي دمي.. حبًّا وولاءً لوطني الأبيّ.. سأرسم في خيال أبنائي علم وطني النقيّ.. وسأمرّغ في التراب وجه كل عدوٍّ مزدرِ.. سأبارك المجد أجيالًا لا تنتهي لوليّ العهد وللشعب الوفي.. ومن الله سأرتجي.. أن يديم عزّ مليكي وربوع بلادي المعتلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سندي": ذكرى التوحيد توعي الأجيال بأهمية الوطن وتراثه وتعزز فخرهم به
سبق

رفع عميد الكلية التقنية بمكة المهندس هاني عبدالغني سندي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى كافة الشعب السعودي وإلى كل محبٍّ لهذا البلد المعطاء بهذه الذكرى المجيدة اليوم الوطني 91، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظه، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء.

ولفت سندي إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم مجيد ومناسبة لذكرى عظيمة، سطر فيها التاريخ كيف وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بحكمة وقوة؛ شبه الجزيرة العربية، وأسس دولة شعارها التوحيد وشهادتا الإسلام.

وتابع: إحياء هذا اليوم كل عام إنما يذكّر الأجيال تلو الأجيال على مرّ السنين بأهمية الوطن وتراثه وتعزيز الفخر في البلاد وتاريخها الغني، وما يجب على أبنائه وبناته من المحافظة عليه والاستمرار في بنائه وتطويره والمضيُ قُدماً لتحقيق رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة نحو تنمية مستدامة وتعزيز الأمن والسلام.

وأكمل: من مكاننا في الكلية التقنية بمكة المكرمة فإننا نستشعر دورنا في تحقيق أهداف ولاة أمرنا وقادتنا، فنمتثل طائعين لتوجيهاتهم الكريمة والسديدة، ونفخر ونعتزّ بما يحققونه من إنجازات وبما يبذلونه من ثروات في دعمنا لتأهيل أبنائنا وبناتنا تدريبيًّا بأعلى معايير الجودة لسدّ احتياجات سوق العمل، فيُبنى الوطن بسواعد وطنية من الطراز الرفيع، متماشيًا مع رؤية 2030 التطويرية لتحقيق اقتصاد عالمي عملاق ومتين.

وقال: سأضخُّ في قلمي دمي.. حبًّا وولاءً لوطني الأبيّ.. سأرسم في خيال أبنائي علم وطني النقيّ.. وسأمرّغ في التراب وجه كل عدوٍّ مزدرِ.. سأبارك المجد أجيالًا لا تنتهي لوليّ العهد وللشعب الوفي.. ومن الله سأرتجي.. أن يديم عزّ مليكي وربوع بلادي المعتلي.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:46 PM

"سندي": ذكرى التوحيد توعي الأجيال بأهمية الوطن وتراثه وتعزز فخرهم به

هنأ القيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
479

رفع عميد الكلية التقنية بمكة المهندس هاني عبدالغني سندي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى كافة الشعب السعودي وإلى كل محبٍّ لهذا البلد المعطاء بهذه الذكرى المجيدة اليوم الوطني 91، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا بحفظه، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء.

ولفت سندي إلى أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم مجيد ومناسبة لذكرى عظيمة، سطر فيها التاريخ كيف وحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بحكمة وقوة؛ شبه الجزيرة العربية، وأسس دولة شعارها التوحيد وشهادتا الإسلام.

وتابع: إحياء هذا اليوم كل عام إنما يذكّر الأجيال تلو الأجيال على مرّ السنين بأهمية الوطن وتراثه وتعزيز الفخر في البلاد وتاريخها الغني، وما يجب على أبنائه وبناته من المحافظة عليه والاستمرار في بنائه وتطويره والمضيُ قُدماً لتحقيق رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة نحو تنمية مستدامة وتعزيز الأمن والسلام.

وأكمل: من مكاننا في الكلية التقنية بمكة المكرمة فإننا نستشعر دورنا في تحقيق أهداف ولاة أمرنا وقادتنا، فنمتثل طائعين لتوجيهاتهم الكريمة والسديدة، ونفخر ونعتزّ بما يحققونه من إنجازات وبما يبذلونه من ثروات في دعمنا لتأهيل أبنائنا وبناتنا تدريبيًّا بأعلى معايير الجودة لسدّ احتياجات سوق العمل، فيُبنى الوطن بسواعد وطنية من الطراز الرفيع، متماشيًا مع رؤية 2030 التطويرية لتحقيق اقتصاد عالمي عملاق ومتين.

وقال: سأضخُّ في قلمي دمي.. حبًّا وولاءً لوطني الأبيّ.. سأرسم في خيال أبنائي علم وطني النقيّ.. وسأمرّغ في التراب وجه كل عدوٍّ مزدرِ.. سأبارك المجد أجيالًا لا تنتهي لوليّ العهد وللشعب الوفي.. ومن الله سأرتجي.. أن يديم عزّ مليكي وربوع بلادي المعتلي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,898
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة