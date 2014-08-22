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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدثة التعليم: تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من الصحة

عمل الفصول الافتراضية من بداية العام الدراسي لاستيعاب الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، دور المعلمين والمعلمات كقدوة لطلابهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وأن الوزارة تعول عليهم الكثير.

وأشارت في حديثها إلى "الإخبارية" إلى وجود لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية صحيًّا بما يضمن صحة الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات.

وأوضحت أن هذه اللجان تتابع الوضع الصحي للمدارس؛ حيث سيتم تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من قِبَل وزارة الصحة، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها؛ مشيرة إلى استبعاد أي أنشطة -سواء كانت صفية أو غير صفية- لا تحقق التباعد الجسدي وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة بما يضمن التباعد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص مسؤول في كل مدرسة لمراقبة الطلاب في الممرات وعند تواجدهم خارج الفصول الدراسية مع تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلاب والطالبات وبعد خروجهم يوميًّا.

وأشارت إلى أنه في حال الإصابة أو الاشتباه بإصابة بفيروس كورونا داخل الفصل أو المدرسة سيتم انتقالها بشكل كامل للتعليم عن بُعد.

ولفتت إلى أن عمل الفصول الافتراضية سيكون من بداية العام الدراسي لاستيعاب الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ليواصلوا تعليمهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" أو البدائل التعليمية الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدثة التعليم: تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من الصحة
سبق

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، دور المعلمين والمعلمات كقدوة لطلابهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وأن الوزارة تعول عليهم الكثير.

وأشارت في حديثها إلى "الإخبارية" إلى وجود لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية صحيًّا بما يضمن صحة الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات.

وأوضحت أن هذه اللجان تتابع الوضع الصحي للمدارس؛ حيث سيتم تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من قِبَل وزارة الصحة، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها؛ مشيرة إلى استبعاد أي أنشطة -سواء كانت صفية أو غير صفية- لا تحقق التباعد الجسدي وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة بما يضمن التباعد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص مسؤول في كل مدرسة لمراقبة الطلاب في الممرات وعند تواجدهم خارج الفصول الدراسية مع تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلاب والطالبات وبعد خروجهم يوميًّا.

وأشارت إلى أنه في حال الإصابة أو الاشتباه بإصابة بفيروس كورونا داخل الفصل أو المدرسة سيتم انتقالها بشكل كامل للتعليم عن بُعد.

ولفتت إلى أن عمل الفصول الافتراضية سيكون من بداية العام الدراسي لاستيعاب الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ليواصلوا تعليمهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" أو البدائل التعليمية الأخرى.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:06 PM

متحدثة التعليم: تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من الصحة

عمل الفصول الافتراضية من بداية العام الدراسي لاستيعاب الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم

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عبدالحكيم شار - الرياض
8
4,270

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، دور المعلمين والمعلمات كقدوة لطلابهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وأن الوزارة تعول عليهم الكثير.

وأشارت في حديثها إلى "الإخبارية" إلى وجود لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية صحيًّا بما يضمن صحة الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات.

وأوضحت أن هذه اللجان تتابع الوضع الصحي للمدارس؛ حيث سيتم تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من قِبَل وزارة الصحة، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها؛ مشيرة إلى استبعاد أي أنشطة -سواء كانت صفية أو غير صفية- لا تحقق التباعد الجسدي وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة بما يضمن التباعد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص مسؤول في كل مدرسة لمراقبة الطلاب في الممرات وعند تواجدهم خارج الفصول الدراسية مع تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلاب والطالبات وبعد خروجهم يوميًّا.

وأشارت إلى أنه في حال الإصابة أو الاشتباه بإصابة بفيروس كورونا داخل الفصل أو المدرسة سيتم انتقالها بشكل كامل للتعليم عن بُعد.

ولفتت إلى أن عمل الفصول الافتراضية سيكون من بداية العام الدراسي لاستيعاب الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ليواصلوا تعليمهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" أو البدائل التعليمية الأخرى.

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