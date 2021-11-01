تحت شعار "اقتناص لا انتظار".. "إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لبيع فندق برج البستان طيبة بالمدينة

يضم 170 وحدة سكنية ويبعد 200 متر عن المسجد النبوي بقلب المنطقة المركزية

تحت شعار "اقتناص لا انتظار"، تطلق شركة "إتقان" العقارية، الحملة التسويقية لـ"برج فندق طيبة البستان"، أشهر الفنادق الاستثمارية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، الذي يقع على بُعد 200 متر من المسجد النبوي، ويُعد الفرصة الاستثمارية في مدينة التجارة والمهارة، ومقصد ملايين المسلمين في العالم.

وأوضحت "إتقان" أن المساحة الإجمالية لبناء الفندق تُقدر بـ(7.256.5) أمتار مربعة على الأرض الصافية، مساحتها (540) مترًا مربعًا، ويحوي 170 وحدة سكنية موزعة على 15 دورًا وتخدمها 4 مصاعد، كما يضم الفندق 3 محلات تجارية، وتتوفر فيه كامل الخدمات التي تجذب زوار المدينة المنورة.

وأشارت "إتقان" إلى أن المنتج العقاري يتميز بقربة من أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالمدينة المنورة؛ حيث يبعد عن الحرم النبوي بدقيقتين مشيًا على الأقدام، ومواقف المسجد النبوي ومقبرة البقيع الذي تبعد عنه بـ300 متر، إلى جانب مسجد قباء والجامعة الإسلامية ومسجد بلال، ووقوعه على بُعد 80 مترًا على طريق الملك عبدالعزيز الذي يُعد الشريان النابض للمنطقة المركزية.

ويأتي إطلاق الحملة التسويقية لبرج فندق البستان طيبة تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا التي ساهمت في التزايد في حجم الطلب على الزيارة والاستثمار في المدينة المنورة، إلى جانب استهداف قرابة الـ30 مليون زائر للمدينتين المقدستين وفق رؤية المملكة 2030 التي تنص على توسيع نطاق الخدمات وتميزها واستقطاب الاستثمارات وفتح السياحة على العالم.

جدير بالذكر أن المدينة المنورة تشهد في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة تطورًا عمرانيًّا وتجاريًّا واقتصاديًّا ملموسًا؛ لما تمثله من عمق جغرافي وأهمية قدسية بعد مكة المكرمة؛ حيث تزداد أهميتها التجارية كأهميتها الدينية، وكل ذلك يجعل من الاستثمار فيها فرصة مثالية لا يخيب من اقتناصها.

ودعت شركة إتقان العقارية، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن المنتج العقاري المميز، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.