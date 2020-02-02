أسرة "آل جرمان" تحتفل بعقد قران الزميل "طراد"

احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.
تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".
احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.
تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".
احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.
تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".
احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.
تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".