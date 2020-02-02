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أسرة "آل جرمان" تحتفل بعقد قران الزميل "طراد"

احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.

تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".

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أسرة "آل جرمان" تحتفل بعقد قران الزميل "طراد"
سبق

احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.

تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:34 PM

أسرة "آل جرمان" تحتفل بعقد قران الزميل "طراد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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احتفلت أسرة "آل جرمان" بعقد قران الزميل طراد بن عبدالعزيز آل جرمان، أحد منسوبي إمارة منطقة عسير.

تهانينا للزميل "طراد"؛ ونقول: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".

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