رفع أبناء الشهيد رقيب أول "منصور محمد الهماسي الحارثي"، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ. وسجل (محمد، خالد، ياسر) أبناء الشهيد "الحارثي" مقطع فيديو - حصلت "سبق" على نسخة منه - هنأوا من خلاله القيادة الرشيدة بالعيد وقالوا فيه: (كلنا فداء للوطن). واستُشهد الرقيب منصور الحارثي يوم الاثنين الخامس من نوفمبر من عام 2018، في أثناء الاشتباك مع ميليشيات الإرهاب الحوثية. وتعرّض منصور قبل استشهاده لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه".

قالوا: "كلنا فداء للوطن".. أبناء الشهيد "الحارثي" يهنئون القيادة بالعيد سويد الحارثي سبق 2019-06-05 رفع أبناء الشهيد رقيب أول "منصور محمد الهماسي الحارثي"، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.



وسجل (محمد، خالد، ياسر) أبناء الشهيد "الحارثي" مقطع فيديو - حصلت "سبق" على نسخة منه - هنأوا من خلاله القيادة الرشيدة بالعيد وقالوا فيه: (كلنا فداء للوطن).



واستُشهد الرقيب منصور الحارثي يوم الاثنين الخامس من نوفمبر من عام 2018، في أثناء الاشتباك مع ميليشيات الإرهاب الحوثية.



وتعرّض منصور قبل استشهاده لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه".

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440 03:08 PM

قالوا: "كلنا فداء للوطن".. أبناء الشهيد "الحارثي" يهنئون القيادة بالعيد اُستشهد على الحد الجنوبي مدافعاً عن تراب الوطن الطاهر





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رفع أبناء الشهيد رقيب أول "منصور محمد الهماسي الحارثي"، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.



وسجل (محمد، خالد، ياسر) أبناء الشهيد "الحارثي" مقطع فيديو - حصلت "سبق" على نسخة منه - هنأوا من خلاله القيادة الرشيدة بالعيد وقالوا فيه: (كلنا فداء للوطن).



واستُشهد الرقيب منصور الحارثي يوم الاثنين الخامس من نوفمبر من عام 2018، في أثناء الاشتباك مع ميليشيات الإرهاب الحوثية.



وتعرّض منصور قبل استشهاده لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه".