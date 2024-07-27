"فيديو الممرضة والطبيب".. أمير عسير يؤكد حرصه على إعطاء كل ذي حق حقه

‏نوّه بالنتائج التي كشفتها التحقيقات وردّ الاعتبار المعنوي.. وبيان "الصحة" بالخلفية

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير حرصه على إعطاء كل ذي حق حقه، وردّ الاعتبار المعنوي للطبيب والممرضة.

ونوّه الأمير تركي بالنتائج التي كشفتها التحقيقات حول حادثة مستشفى محايل بين الطبيب والممرضة اللذين ظهرا في فيديو متداول بشكل واسع، وإحالة مصور المقطع ومرافق المريض المعتدي للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في بيان لها أنه والحاقاً لما تم إعلانه سابقاً عن التحقيق بشكل عاجل فيما حدث في مستشفى محايل العام، توضح "الصحة" أن التحقيقات التي تمّت في هذه الحادثة كانت باهتمام ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ووزير الصحة، واستمع من خلالها الفريق المكلف بالتحقيق إلى جميع الأطراف المعنيين.

وتوضح الوزارة أن الطبيب المتخصص في الأشعة الذي ظهر في الفيديو خلال تأدية عمله قد وصلت لديه حالات حرجة جداً ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم.

في هذه الأثناء قام مرافق أحد المرضى الذين ينتظرون دورهم، ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظياً ومحاولة الاعتداء رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة، وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جداً بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين.

كما أكدت نتائج التحقيق عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب حسب أقوال الممرضة، وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة؛ بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.

وتجدد الوزارة رفضها القاطع لأي اعتداء لفظي أو جسدي على أي ممارس صحي من قبل أي طرف، وأن ذلك يعتبر جريمة، وفي ذات الوقت ترفض أي إساءة لأي مستفيد من خدماتها الصحية أو أي تجاوز للأنظمة داخل المنشآت الصحية، منوهة إلى أن الواجب المهني والإنساني والأعراف الطبية تحتم على الكوادر الصحية من أطباء وغيرهم تقديم الرعاية الصحية العاجلة للحالات الحرجة ومنحها الأولوية.