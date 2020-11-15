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المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"

لتوفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد

أطلقت المديرية العامة للسجون منصة "رؤية صلة"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وشركة صلة، وذلك بمقر إصلاحية الرياض.

وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد؛ إذ تتولى "صلة" تدريب وتأهيل السجناء قبل إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة؛ لتطوير مهارات النزلاء، وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم، وبعد انتهائها.

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المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"
سبق

أطلقت المديرية العامة للسجون منصة "رؤية صلة"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وشركة صلة، وذلك بمقر إصلاحية الرياض.

وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد؛ إذ تتولى "صلة" تدريب وتأهيل السجناء قبل إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة؛ لتطوير مهارات النزلاء، وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم، وبعد انتهائها.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:58 PM

المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"

لتوفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أطلقت المديرية العامة للسجون منصة "رؤية صلة"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وشركة صلة، وذلك بمقر إصلاحية الرياض.

وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد؛ إذ تتولى "صلة" تدريب وتأهيل السجناء قبل إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة؛ لتطوير مهارات النزلاء، وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم، وبعد انتهائها.

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