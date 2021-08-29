نائب رئيس الإمارات يلتقي بأمير قطر

على هامش مؤتمر بغداد

الْتقى رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر بغداد.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر": "إن الأمير تميم شقيق وصديق، والشعب القطري قرابة وصهر، والمصير الخليجي واحد، كان وسيبقى".

وأضاف: "حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".