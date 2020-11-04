وأفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 86.087 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 26925 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 474 حالة وفاة.

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

كورونا.. 118 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي يرتفع بالصين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-04 سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة. وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 26925 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 474 حالة وفاة. وسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 86.087 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 10:03 AM

اخر تعديل 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 10:13 AM

كورونا.. 118 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي يرتفع بالصين خلال 24 ساعة.. الصحة الصينية: استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة





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سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 26925 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 474 حالة وفاة.

وسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 86.087 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة.