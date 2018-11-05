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منظر بديع.. معلمة توثق جمال "سحب الرول" الغريب بنفوذ السر

"الحقيل": تتشكل بسبب اختلاف اتجاه الرياح.. و"كراني": نادرة

وثقت المعلمة سارة الوهيبي سحب "الرول الأنبوبية" التي تشكلت في سماء نفود السر - الواقع بين شقراء والدوادمي - وذلك أثناء ذهابها لمدرستها صباح اليوم الاثنين .

وقالت المعلمة الوهيبي: أثناء خروجي من شقراء متجهة لمدرستي في الخفيفية التابعة لمحافظة الدوادمي، شد انتباهي منظر بديع عبارة عن تشكل السحب على شكل أنبوب أسطواني معترض في السماء فقمت بتوثيقه على الفور لجماله وغرابته في نفس الوقت .

وأضافت: لأول مرة أشاهد هذا المنظر البديع للسحب، والذي شد انتباه سالكي الطريق وجعلهم يقفون على جنبات الطريق يوثقون المنظر الطبيعي الخلاب ".

وقال المختص في الطقس والحالات المناخية، وليد سليمان الحقيل، هذا النوع من السحاب يسمى "سحب الرول" أو "السحب الأنبوبية".

وأضاف: هي سحب تحدث نادرًا، وغالبًا هي غير ممطرة، وتتشكل في مستوى منخفض، وتشد المتابعين بشكلها الأنبوبي الذي يتكون بسبب اختلاف اتجاه الرياح، وتصنف من سحب النفيض".

وقال الأخصائي وخبير الأرصاد الجوية، حسن كراني: هذه تُسمى سحاب أسطواني وهي من السحب النادرة خاصة في مناطق الاستواء، لأنه يحتاج لرطوبة عالية جدًا.

وأضاف: تكون أفقي الشكل ومنخفض جدًا، ومفصول عن بقية السحب، ويتكون في المناطق التي فيها جبهات باردة أو مع العواصف الرعدية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منظر بديع.. معلمة توثق جمال "سحب الرول" الغريب بنفوذ السر
سبق

وثقت المعلمة سارة الوهيبي سحب "الرول الأنبوبية" التي تشكلت في سماء نفود السر - الواقع بين شقراء والدوادمي - وذلك أثناء ذهابها لمدرستها صباح اليوم الاثنين .

وقالت المعلمة الوهيبي: أثناء خروجي من شقراء متجهة لمدرستي في الخفيفية التابعة لمحافظة الدوادمي، شد انتباهي منظر بديع عبارة عن تشكل السحب على شكل أنبوب أسطواني معترض في السماء فقمت بتوثيقه على الفور لجماله وغرابته في نفس الوقت .

وأضافت: لأول مرة أشاهد هذا المنظر البديع للسحب، والذي شد انتباه سالكي الطريق وجعلهم يقفون على جنبات الطريق يوثقون المنظر الطبيعي الخلاب ".

وقال المختص في الطقس والحالات المناخية، وليد سليمان الحقيل، هذا النوع من السحاب يسمى "سحب الرول" أو "السحب الأنبوبية".

وأضاف: هي سحب تحدث نادرًا، وغالبًا هي غير ممطرة، وتتشكل في مستوى منخفض، وتشد المتابعين بشكلها الأنبوبي الذي يتكون بسبب اختلاف اتجاه الرياح، وتصنف من سحب النفيض".

وقال الأخصائي وخبير الأرصاد الجوية، حسن كراني: هذه تُسمى سحاب أسطواني وهي من السحب النادرة خاصة في مناطق الاستواء، لأنه يحتاج لرطوبة عالية جدًا.

وأضاف: تكون أفقي الشكل ومنخفض جدًا، ومفصول عن بقية السحب، ويتكون في المناطق التي فيها جبهات باردة أو مع العواصف الرعدية".

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
03:06 PM

منظر بديع.. معلمة توثق جمال "سحب الرول" الغريب بنفوذ السر

"الحقيل": تتشكل بسبب اختلاف اتجاه الرياح.. و"كراني": نادرة

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فلاح الجوفان - شقراء
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94,019

وثقت المعلمة سارة الوهيبي سحب "الرول الأنبوبية" التي تشكلت في سماء نفود السر - الواقع بين شقراء والدوادمي - وذلك أثناء ذهابها لمدرستها صباح اليوم الاثنين .

وقالت المعلمة الوهيبي: أثناء خروجي من شقراء متجهة لمدرستي في الخفيفية التابعة لمحافظة الدوادمي، شد انتباهي منظر بديع عبارة عن تشكل السحب على شكل أنبوب أسطواني معترض في السماء فقمت بتوثيقه على الفور لجماله وغرابته في نفس الوقت .

وأضافت: لأول مرة أشاهد هذا المنظر البديع للسحب، والذي شد انتباه سالكي الطريق وجعلهم يقفون على جنبات الطريق يوثقون المنظر الطبيعي الخلاب ".

وقال المختص في الطقس والحالات المناخية، وليد سليمان الحقيل، هذا النوع من السحاب يسمى "سحب الرول" أو "السحب الأنبوبية".

وأضاف: هي سحب تحدث نادرًا، وغالبًا هي غير ممطرة، وتتشكل في مستوى منخفض، وتشد المتابعين بشكلها الأنبوبي الذي يتكون بسبب اختلاف اتجاه الرياح، وتصنف من سحب النفيض".

وقال الأخصائي وخبير الأرصاد الجوية، حسن كراني: هذه تُسمى سحاب أسطواني وهي من السحب النادرة خاصة في مناطق الاستواء، لأنه يحتاج لرطوبة عالية جدًا.

وأضاف: تكون أفقي الشكل ومنخفض جدًا، ومفصول عن بقية السحب، ويتكون في المناطق التي فيها جبهات باردة أو مع العواصف الرعدية".

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