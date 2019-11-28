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ماذا تعرف عن مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي؟

إحدى مبادرات مجلس التنسيق المشترك

اطلع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد أثناء ترأسهما الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين على عرض لمبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي تضمن عرضًا لسبع مبادرات للمجلس.

ونشر مركز التواصل الحكومي السعودي عبر حسابه على "تويتر" انفوجرافيك يلخص رؤية وأهداف المبادرة الشبابية الجديدة، وفي التغريد عن المبادرة بين "المركز" أنها لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وتبادل الأفكار والخبرات بينهما، واستثمار طاقات الشباب لخدمة المجتمع ورؤى البلدين.

فيما تهدف المبادرة إلى رفع نسبة الوعي لدى الشباب، وتطوير قدرته على صنع القرارات، وإنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

يُذكر أن إجمالي عدد الشباب في السعودية ممن يقعون في النطاق العمري (18 – 40 سنة) يبلغ نحو 7.5 مليون شاب وشابة، بنسبة 35 % تقريبًا من إجمالي السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الإمارات نحو50 % من إجمالي السكان، وهو ما يعني تمتع المجتمعين السعودي والإماراتي بنسبة غالبة من الشباب.

ولي العهد في الإمارات زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان مجلس الشباب السعودي الإماراتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا تعرف عن مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي؟
سبق

اطلع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد أثناء ترأسهما الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين على عرض لمبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي تضمن عرضًا لسبع مبادرات للمجلس.

ونشر مركز التواصل الحكومي السعودي عبر حسابه على "تويتر" انفوجرافيك يلخص رؤية وأهداف المبادرة الشبابية الجديدة، وفي التغريد عن المبادرة بين "المركز" أنها لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وتبادل الأفكار والخبرات بينهما، واستثمار طاقات الشباب لخدمة المجتمع ورؤى البلدين.

فيما تهدف المبادرة إلى رفع نسبة الوعي لدى الشباب، وتطوير قدرته على صنع القرارات، وإنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

يُذكر أن إجمالي عدد الشباب في السعودية ممن يقعون في النطاق العمري (18 – 40 سنة) يبلغ نحو 7.5 مليون شاب وشابة، بنسبة 35 % تقريبًا من إجمالي السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الإمارات نحو50 % من إجمالي السكان، وهو ما يعني تمتع المجتمعين السعودي والإماراتي بنسبة غالبة من الشباب.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:29 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:41 PM

ماذا تعرف عن مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي؟

إحدى مبادرات مجلس التنسيق المشترك

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
995

اطلع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد أثناء ترأسهما الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين على عرض لمبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي تضمن عرضًا لسبع مبادرات للمجلس.

ونشر مركز التواصل الحكومي السعودي عبر حسابه على "تويتر" انفوجرافيك يلخص رؤية وأهداف المبادرة الشبابية الجديدة، وفي التغريد عن المبادرة بين "المركز" أنها لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وتبادل الأفكار والخبرات بينهما، واستثمار طاقات الشباب لخدمة المجتمع ورؤى البلدين.

فيما تهدف المبادرة إلى رفع نسبة الوعي لدى الشباب، وتطوير قدرته على صنع القرارات، وإنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

يُذكر أن إجمالي عدد الشباب في السعودية ممن يقعون في النطاق العمري (18 – 40 سنة) يبلغ نحو 7.5 مليون شاب وشابة، بنسبة 35 % تقريبًا من إجمالي السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الإمارات نحو50 % من إجمالي السكان، وهو ما يعني تمتع المجتمعين السعودي والإماراتي بنسبة غالبة من الشباب.

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