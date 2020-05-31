الدخول للروضة معلق.. شاهد الساعات الأولى لتوافد المصلين على المسجد النبوي

توثيق لـ"سبق" يرصد الإجراءات الاحترازية مع بدء الرفع التدريجي لتعليق الصلاة

شهد المسجد النبوي، اليوم، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان؛ وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد.

كما رصدت "سبق"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، توافد المصلين على المسجد النبوي الشريف مع شروق الشمس وسط الاجراءات الاحترازية والوقائية من قِبل المصلين، إضافة الى تباعد المصلين وسط الخطة المعتمدة من قِبل الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف.

وتشمل الخطة اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات الجديدة والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي الشريف بما لا يزيد على ٤٠ % من الطاقة الاستيعابية وتخصيص أبواب محددة لدخول المصلين منها، إضافة وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول ورفع سجاجيد التوسعات والساحات كاملاً.

هذا على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي والساحات الخارجية بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية في المسجد النبوي والساحات مع استمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى مع وضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف فيما بينها.

كما تشمل الخطة تعليق سفر الإفطار والإطعام في المسجد وساحاته، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة وتشغيل مواقف السيارات ٥٠ % وإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الاحترازية المطلوبة في أثناء الحضور للصلاة في المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الصحة لتأمين وتخصيص فرق طبية على الأبواب الرئيسة للمسجد النبوي مع تعليق اصطحاب الأطفال.