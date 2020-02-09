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تفاصيل اعتداء لبؤة على مدربها في الخفجي.. سيطرة ثم مستشفى

قام بالاستعراض بها بعد إخراجها من القفص.. حالته الصحية جيدة

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام لبؤة بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.

وقالت المصادر: إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرضه لجروح بسيطة.

وأكد المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني من إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.

محافظة الخفجي المنطقة الشرقية قيام لبؤة بمهاجمة مدربها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل اعتداء لبؤة على مدربها في الخفجي.. سيطرة ثم مستشفى
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام لبؤة بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.

وقالت المصادر: إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرضه لجروح بسيطة.

وأكد المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني من إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
03:38 PM

تفاصيل اعتداء لبؤة على مدربها في الخفجي.. سيطرة ثم مستشفى

قام بالاستعراض بها بعد إخراجها من القفص.. حالته الصحية جيدة

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عبدالله السالم - الخفجي
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1,120

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام لبؤة بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.

وقالت المصادر: إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرضه لجروح بسيطة.

وأكد المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني من إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.

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