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"الوهيبي": ميزانية 2020 تأكيد استراتيجي لدعم رأس المال البشري

قال: تعد بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030 وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية

هنّأ الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، قيادة المملكة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020).

وقال الدكتور الوهيبي: إن تخصيص 19% من الموازنة العامة للعام المقبل للتعليم والتنمية البشرية، يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بحلول 2030". مضيفًا: "أن الدعم الكبير للتعليم ولمفاصل التنمية البشرية، تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة؛ كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوةً وثباتًا لتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد الوهيبي "أن الموازنة العامة للمملكة 2020، تعدّ بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030، وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية، التي لها الفضل بعد الله في استمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، جراء التطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؛ ما أسهم في توظيف الإمكانات والقدرات، وهو ما جسدته الميزانية الجديدة بكل وضوح من حيث قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بحنكة ودراية عاليتين.

الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الوهيبي": ميزانية 2020 تأكيد استراتيجي لدعم رأس المال البشري
سبق

هنّأ الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، قيادة المملكة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020).

وقال الدكتور الوهيبي: إن تخصيص 19% من الموازنة العامة للعام المقبل للتعليم والتنمية البشرية، يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بحلول 2030". مضيفًا: "أن الدعم الكبير للتعليم ولمفاصل التنمية البشرية، تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة؛ كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوةً وثباتًا لتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد الوهيبي "أن الموازنة العامة للمملكة 2020، تعدّ بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030، وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية، التي لها الفضل بعد الله في استمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، جراء التطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؛ ما أسهم في توظيف الإمكانات والقدرات، وهو ما جسدته الميزانية الجديدة بكل وضوح من حيث قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بحنكة ودراية عاليتين.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:24 PM

"الوهيبي": ميزانية 2020 تأكيد استراتيجي لدعم رأس المال البشري

قال: تعد بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030 وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، قيادة المملكة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020).

وقال الدكتور الوهيبي: إن تخصيص 19% من الموازنة العامة للعام المقبل للتعليم والتنمية البشرية، يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بحلول 2030". مضيفًا: "أن الدعم الكبير للتعليم ولمفاصل التنمية البشرية، تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة؛ كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوةً وثباتًا لتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد الوهيبي "أن الموازنة العامة للمملكة 2020، تعدّ بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030، وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية، التي لها الفضل بعد الله في استمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، جراء التطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية؛ ما أسهم في توظيف الإمكانات والقدرات، وهو ما جسدته الميزانية الجديدة بكل وضوح من حيث قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بحنكة ودراية عاليتين.

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