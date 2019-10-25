عَبْر حافظاتٍ خاصة.. "الصحة" تفعّل خدمة البريد الدوائي

لتسهيل استلامها دون حاجة المرضى لزيارة المستشفيات

تُواصل "الصحة" تفعيل خدمة البريد الدوائي #دوائك_لبابك، التي تهدف إلى توصيل الأدوية لمنازل المرضى عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء، وتسهيل استلامها دون حاجة المرضى لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية.

وأبانت "الصحة" أن هذه الخدمة يستفيد منها كل من: (مرضى الرعاية المنزلية، والمرضى ذوو الإعاقة، والمرضى ذوو الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية، والمرضى ذوو المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ومرضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن).

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة وقّعت مؤخرًا اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية؛ حيث سيتم التغطية بشكل تدريجي لما يقارب 284 مستشفى ومركزًا صحيًّا في مختلف مناطق المملكة؛ سعيًا لإيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم.