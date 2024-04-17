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"بر القنفذة" تُعفي أصحاب المشاريع الصغيرة المدعومة لـ 3 أشهر

تخفيفًا للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، والبالغ عددهم 32مستفيدًا، من سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر بداية من شهر أبريل 2020 .

وشمل الإعفاء هؤلاء المستفيدين الذين قُدمت لهم قروض مستردة في مشروع خطوة بالشراكة مع أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: انطلاقاً من جهود الجمعية المتواصلة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة وذلك بالسداد عنهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف: الدور المجتمعي للقطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات، يبرز في التخفيف من آثار هذه الأزمة، لمساعدة الأسر المتأثرة من الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الدولة من أجل مصلحة وصحة المواطن والمقيم.

جمعية البر الخيرية محافظة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر القنفذة" تُعفي أصحاب المشاريع الصغيرة المدعومة لـ 3 أشهر
سبق

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، والبالغ عددهم 32مستفيدًا، من سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر بداية من شهر أبريل 2020 .

وشمل الإعفاء هؤلاء المستفيدين الذين قُدمت لهم قروض مستردة في مشروع خطوة بالشراكة مع أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: انطلاقاً من جهود الجمعية المتواصلة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة وذلك بالسداد عنهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف: الدور المجتمعي للقطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات، يبرز في التخفيف من آثار هذه الأزمة، لمساعدة الأسر المتأثرة من الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الدولة من أجل مصلحة وصحة المواطن والمقيم.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
03:35 PM

"بر القنفذة" تُعفي أصحاب المشاريع الصغيرة المدعومة لـ 3 أشهر

تخفيفًا للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، والبالغ عددهم 32مستفيدًا، من سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر بداية من شهر أبريل 2020 .

وشمل الإعفاء هؤلاء المستفيدين الذين قُدمت لهم قروض مستردة في مشروع خطوة بالشراكة مع أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: انطلاقاً من جهود الجمعية المتواصلة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، فقد وافق مجلس إدارة الجمعية على إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة، والأسر المنتجة وذلك بالسداد عنهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف: الدور المجتمعي للقطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات، يبرز في التخفيف من آثار هذه الأزمة، لمساعدة الأسر المتأثرة من الإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الدولة من أجل مصلحة وصحة المواطن والمقيم.

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