وأوضح المبعوث من إسطنبول، أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية، وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا، وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.

وقال "جيفري": "إن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يمثل مصدر قلق كبير في وقت تبحث واشنطن فيه سبل الدعم الذي يمكن تقديمه لتركيا بخصوص إدلب السورية"، وفقاً لـ"رويترز".

جدد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الخميس)، قلق بلاده من شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

واشنطن تجدد قلقها من شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-05 جدد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الخميس)، قلق بلاده من شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وقال "جيفري": "إن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يمثل مصدر قلق كبير في وقت تبحث واشنطن فيه سبل الدعم الذي يمكن تقديمه لتركيا بخصوص إدلب السورية"، وفقاً لـ"رويترز". وأوضح المبعوث من إسطنبول، أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية، وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا، وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 04:28 PM

واشنطن تجدد قلقها من شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية "جيفري" أشار إلى تقديم مساعدات لأنقرها في حربها بإدلب





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جدد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الخميس)، قلق بلاده من شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وقال "جيفري": "إن شراء أنقرة للمنظومة الروسية يمثل مصدر قلق كبير في وقت تبحث واشنطن فيه سبل الدعم الذي يمكن تقديمه لتركيا بخصوص إدلب السورية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح المبعوث من إسطنبول، أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية، وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا، وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.