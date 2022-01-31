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"البلوي": اتفاقيات شراكة متعددة لتوفير وظائف لخريجي المعاهد والكليات التقنية بتبوك

خلال اجتماعه الافتراضي الأول بالمتدربين والمتدربات لمرحلتَيْ الدبلوم والبكالوريوس

أعلن المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الإدارة تسعى من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات إلى توفير الوظائف للخريجين والخريجات من المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية بالمنطقة.

وأكد خلال اللقاء الافتراضي الأول، الذي جمعه اليوم بعدد من المتدربين والمتدربات الذين يمثلون زملاءهم من مختلف المنشآت التدريبية للبنين والبنات لمرحلتَيْ الدبلوم والبكالوريوس من كليات وفروع الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات بناء المشروعات الوطنية، إضافة إلى حرصها على تغذية كل القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة.

وشدَّد على أن "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى للوفاء بمتطلباتكم التدريبية في ظل الدعم اللامحدود الذي تجده من ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أفضل الخدمات التدريبية لكم؛ لتكونوا لبنة قوية في بناء هذا الوطن الغالي.. وعليكم أن تبذلوا كل جهد للالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحرص على اكتساب المعرفة، وإتقان المهارات المتعلقة بالمهن التي اخترتموها؛ لتخرجوا بكفاءة عالية، تحقق أمانيكم المستقبلية، وتكونوا قدوة في العطاء الذي يساهم في تطور المشاريع الوطنية، وتحقيق التنمية فيها وفقًا للرؤية الوطنية 2030م".

وأكد "البلوي" ضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية التي تم إقرارها من الجهات المعنية، مقدمًا شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة على جهودهم القيمة التي تسهم في رفع مستوى العمل بالمنشآت لتحقيق أعلى درجات الجودة التي تنعكس إيجابًا على سير العملية التدريبية.

يُشار إلى أن اللقاء الذي يأتي ضمن جهود الإدارة للفصل التدريبي الثاني 1443هـ استعراض الخدمات كافة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأبنائها من المتدربين والمتدربات، وكذلك تم إطلاعهم على أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات، وتوجيههم للاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتاحة.

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"البلوي": اتفاقيات شراكة متعددة لتوفير وظائف لخريجي المعاهد والكليات التقنية بتبوك
سبق

أعلن المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الإدارة تسعى من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات إلى توفير الوظائف للخريجين والخريجات من المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية بالمنطقة.

وأكد خلال اللقاء الافتراضي الأول، الذي جمعه اليوم بعدد من المتدربين والمتدربات الذين يمثلون زملاءهم من مختلف المنشآت التدريبية للبنين والبنات لمرحلتَيْ الدبلوم والبكالوريوس من كليات وفروع الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات بناء المشروعات الوطنية، إضافة إلى حرصها على تغذية كل القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة.

وشدَّد على أن "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى للوفاء بمتطلباتكم التدريبية في ظل الدعم اللامحدود الذي تجده من ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أفضل الخدمات التدريبية لكم؛ لتكونوا لبنة قوية في بناء هذا الوطن الغالي.. وعليكم أن تبذلوا كل جهد للالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحرص على اكتساب المعرفة، وإتقان المهارات المتعلقة بالمهن التي اخترتموها؛ لتخرجوا بكفاءة عالية، تحقق أمانيكم المستقبلية، وتكونوا قدوة في العطاء الذي يساهم في تطور المشاريع الوطنية، وتحقيق التنمية فيها وفقًا للرؤية الوطنية 2030م".

وأكد "البلوي" ضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية التي تم إقرارها من الجهات المعنية، مقدمًا شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة على جهودهم القيمة التي تسهم في رفع مستوى العمل بالمنشآت لتحقيق أعلى درجات الجودة التي تنعكس إيجابًا على سير العملية التدريبية.

يُشار إلى أن اللقاء الذي يأتي ضمن جهود الإدارة للفصل التدريبي الثاني 1443هـ استعراض الخدمات كافة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأبنائها من المتدربين والمتدربات، وكذلك تم إطلاعهم على أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات، وتوجيههم للاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتاحة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
08:44 PM

"البلوي": اتفاقيات شراكة متعددة لتوفير وظائف لخريجي المعاهد والكليات التقنية بتبوك

خلال اجتماعه الافتراضي الأول بالمتدربين والمتدربات لمرحلتَيْ الدبلوم والبكالوريوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أعلن المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الإدارة تسعى من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات إلى توفير الوظائف للخريجين والخريجات من المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية بالمنطقة.

وأكد خلال اللقاء الافتراضي الأول، الذي جمعه اليوم بعدد من المتدربين والمتدربات الذين يمثلون زملاءهم من مختلف المنشآت التدريبية للبنين والبنات لمرحلتَيْ الدبلوم والبكالوريوس من كليات وفروع الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات بناء المشروعات الوطنية، إضافة إلى حرصها على تغذية كل القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة.

وشدَّد على أن "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى للوفاء بمتطلباتكم التدريبية في ظل الدعم اللامحدود الذي تجده من ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أفضل الخدمات التدريبية لكم؛ لتكونوا لبنة قوية في بناء هذا الوطن الغالي.. وعليكم أن تبذلوا كل جهد للالتزام بالأنظمة والتعليمات، والحرص على اكتساب المعرفة، وإتقان المهارات المتعلقة بالمهن التي اخترتموها؛ لتخرجوا بكفاءة عالية، تحقق أمانيكم المستقبلية، وتكونوا قدوة في العطاء الذي يساهم في تطور المشاريع الوطنية، وتحقيق التنمية فيها وفقًا للرؤية الوطنية 2030م".

وأكد "البلوي" ضرورة الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية التي تم إقرارها من الجهات المعنية، مقدمًا شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة على جهودهم القيمة التي تسهم في رفع مستوى العمل بالمنشآت لتحقيق أعلى درجات الجودة التي تنعكس إيجابًا على سير العملية التدريبية.

يُشار إلى أن اللقاء الذي يأتي ضمن جهود الإدارة للفصل التدريبي الثاني 1443هـ استعراض الخدمات كافة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأبنائها من المتدربين والمتدربات، وكذلك تم إطلاعهم على أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات، وتوجيههم للاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتاحة.

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