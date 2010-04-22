النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق العقيق بالباحة

تسبب حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق العقيق بمنطقة الباحة في حالة وفاة وأربع حالات إصابة، وتم إسعافهم بالموقع ونقلهم لمستشفى الملك فهد.

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف "الزهراني" أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة 21:18 مساء اليوم، وموقعه على طريق العقيق بعد الاستاد الرياضي.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع، وعند وصول أول فرقة بالموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه وأربع إصابات ما بين متوسطة وبسيطة الخطورة، وتم التدخل إسعافيًا لهم، ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

نسأل الله له الرحمة والمغفرة للمتوفى، والشفاء العاجل للمصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق العقيق بالباحة
سبق

تسبب حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق العقيق بمنطقة الباحة في حالة وفاة وأربع حالات إصابة، وتم إسعافهم بالموقع ونقلهم لمستشفى الملك فهد.

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف "الزهراني" أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة 21:18 مساء اليوم، وموقعه على طريق العقيق بعد الاستاد الرياضي.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع، وعند وصول أول فرقة بالموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه وأربع إصابات ما بين متوسطة وبسيطة الخطورة، وتم التدخل إسعافيًا لهم، ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

نسأل الله له الرحمة والمغفرة للمتوفى، والشفاء العاجل للمصابين.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:37 AM

حالة وفاة و4 إصابات في حادث تصادم على طريق العقيق بالباحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
6
4,614

تسبب حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق العقيق بمنطقة الباحة في حالة وفاة وأربع حالات إصابة، وتم إسعافهم بالموقع ونقلهم لمستشفى الملك فهد.

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف "الزهراني" أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة 21:18 مساء اليوم، وموقعه على طريق العقيق بعد الاستاد الرياضي.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع، وعند وصول أول فرقة بالموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه وأربع إصابات ما بين متوسطة وبسيطة الخطورة، وتم التدخل إسعافيًا لهم، ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

نسأل الله له الرحمة والمغفرة للمتوفى، والشفاء العاجل للمصابين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,575
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,561

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة