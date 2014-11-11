ء"أمير الشرقية" يرعى انطلاق المؤتمر الثالث لأمراض العمود الفقري الأحد المقبل

بمشاركة 9 جمعيات طبية دولية ومحلية متخصصة ويستمر يومين

برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، تنطلق بفندق الشيراتون بمدينة الدمام يوم الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لأمراض العمود الفقري، وبمشاركة تسع جمعيات دولية ومحلية متخصصة.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لأمراض العمود الفقري الدكتور أحمد التركستاني أن المؤتمر يأتي بمشاركة أربع جمعيات عالمية وخمس جمعيات محلية، مشيرًا إلى أن الجمعية الأمريكية لأمراض العمود الفقري والجمعية الأوروبية لجراحات العمود الفقري تعدان من أهم الجمعيات المشاركة في المؤتمر.

وأضاف أن الجمعيات السعودية المشاركة في المؤتمر الذي سيُقام خلال الفترة من 17-18 نوفمبر الحالي ويسبقها يوم 16 نوفمبر ورش عمل مختلفة، هي: الجمعية السعودية لجراحة العظام والجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب والجمعية السعودية لطب الآلام والجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.

وقال "التركستاني" إن المؤتمر سيناقش كثيرًا من الموضوعات المهمة مثل: أحدث الطرق في معالجة وتشخيص أمراض العمود الفقري من منظور متعدد التخصصات، وذلك لتعدد التخصصات لدى الأعضاء مثل جراحة العظام والمخ والأعصاب وطب التخدير وعلاج الآلام وطب الأشعة التشخيصية والتداخلية والتمريض وطب كرايوبراكتر.

ويمنح المؤتمر 30 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية موزعة على أكثر من 80 محاضرة علمية وثماني ورش عمل متعلقة بالعمود الفقري.