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المنظمة الدولية للإبل ترحب باعتماد الأمم المتحدة السنة الدولية للإبليات 2024م

ابن حثلين: حريصون على المشاركة بفاعلية وإبراز دور الإبل

رحبت المنظمة الدولية للإبل(ICO)، باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمًا لقرار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرة إلى أن الهدف من تخصيص سنة للإبليات هو إلقاء الضوء على هذه السلالة ودورها في حياة البشرية في مجال الغذاء والنقل والتعايش.

وقال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة عبر حسابه على منصة "تويتر": "أرحب بمبادرة ‫#السنة_الدولية_للإبليات_2024 التي أطلقتها الأمم المتحدة، وحريصون في ‫#المنظمة_الدولية_للإبل (‪#ICO) على المشاركة بفاعلية وإبراز دور الإبل".

وتسهم أنشطة ومبادرات السنة الدولية للإبليات 2024 في تحقيق الأهداف العالمية عبر رؤية 2030 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومن أهم أهدافها القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، والحياة في البر.

وجاء نص إقرار السنة الدولية للإبليات: "بناءً على قرار رقم 72/210 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2017، فإنه تم إقرار سنة 2024 لتكون السنة الدولية للإبليات، دعمًا للقرار رقم 7/2017 المؤرخ 7 يوليو 2017 والمتخذ في الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي تم انعقادها في روما في الفترة من 3 إلى 8 يوليو 2017".

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للإبل هي منظمة دولية غير حكومية غير هادفة للربح وترتكز أنشطتها المنظمة الدولية للإبل على تطوير ثقافة تربية الإبل من خلال تحقيق الرسالة والمبادئ والأهداف لحراك ثقافة الإبل العالمية وأنواع الفعاليات البدوية للإبل.

وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث وقد تأسست في مارس من العام 2019، ومقرها الرياض وتتكون من 96 دولة، واحتوى ميثاقها على تمثيل الإبل وأنشطتها في جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بأفضل صورة ممكنة، والعمل على تحقيق الإنجازات الإقليمية والدولية.

المنظمة الدولية للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المنظمة الدولية للإبل ترحب باعتماد الأمم المتحدة السنة الدولية للإبليات 2024م
سبق

رحبت المنظمة الدولية للإبل(ICO)، باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمًا لقرار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرة إلى أن الهدف من تخصيص سنة للإبليات هو إلقاء الضوء على هذه السلالة ودورها في حياة البشرية في مجال الغذاء والنقل والتعايش.

وقال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة عبر حسابه على منصة "تويتر": "أرحب بمبادرة ‫#السنة_الدولية_للإبليات_2024 التي أطلقتها الأمم المتحدة، وحريصون في ‫#المنظمة_الدولية_للإبل (‪#ICO) على المشاركة بفاعلية وإبراز دور الإبل".

وتسهم أنشطة ومبادرات السنة الدولية للإبليات 2024 في تحقيق الأهداف العالمية عبر رؤية 2030 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومن أهم أهدافها القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، والحياة في البر.

وجاء نص إقرار السنة الدولية للإبليات: "بناءً على قرار رقم 72/210 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2017، فإنه تم إقرار سنة 2024 لتكون السنة الدولية للإبليات، دعمًا للقرار رقم 7/2017 المؤرخ 7 يوليو 2017 والمتخذ في الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي تم انعقادها في روما في الفترة من 3 إلى 8 يوليو 2017".

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للإبل هي منظمة دولية غير حكومية غير هادفة للربح وترتكز أنشطتها المنظمة الدولية للإبل على تطوير ثقافة تربية الإبل من خلال تحقيق الرسالة والمبادئ والأهداف لحراك ثقافة الإبل العالمية وأنواع الفعاليات البدوية للإبل.

وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث وقد تأسست في مارس من العام 2019، ومقرها الرياض وتتكون من 96 دولة، واحتوى ميثاقها على تمثيل الإبل وأنشطتها في جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بأفضل صورة ممكنة، والعمل على تحقيق الإنجازات الإقليمية والدولية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:32 PM

المنظمة الدولية للإبل ترحب باعتماد الأمم المتحدة السنة الدولية للإبليات 2024م

ابن حثلين: حريصون على المشاركة بفاعلية وإبراز دور الإبل

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زيد الخمشي - الرياض
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رحبت المنظمة الدولية للإبل(ICO)، باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمًا لقرار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرة إلى أن الهدف من تخصيص سنة للإبليات هو إلقاء الضوء على هذه السلالة ودورها في حياة البشرية في مجال الغذاء والنقل والتعايش.

وقال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة عبر حسابه على منصة "تويتر": "أرحب بمبادرة ‫#السنة_الدولية_للإبليات_2024 التي أطلقتها الأمم المتحدة، وحريصون في ‫#المنظمة_الدولية_للإبل (‪#ICO) على المشاركة بفاعلية وإبراز دور الإبل".

وتسهم أنشطة ومبادرات السنة الدولية للإبليات 2024 في تحقيق الأهداف العالمية عبر رؤية 2030 لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومن أهم أهدافها القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، والحياة في البر.

وجاء نص إقرار السنة الدولية للإبليات: "بناءً على قرار رقم 72/210 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2017، فإنه تم إقرار سنة 2024 لتكون السنة الدولية للإبليات، دعمًا للقرار رقم 7/2017 المؤرخ 7 يوليو 2017 والمتخذ في الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي تم انعقادها في روما في الفترة من 3 إلى 8 يوليو 2017".

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للإبل هي منظمة دولية غير حكومية غير هادفة للربح وترتكز أنشطتها المنظمة الدولية للإبل على تطوير ثقافة تربية الإبل من خلال تحقيق الرسالة والمبادئ والأهداف لحراك ثقافة الإبل العالمية وأنواع الفعاليات البدوية للإبل.

وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث وقد تأسست في مارس من العام 2019، ومقرها الرياض وتتكون من 96 دولة، واحتوى ميثاقها على تمثيل الإبل وأنشطتها في جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بأفضل صورة ممكنة، والعمل على تحقيق الإنجازات الإقليمية والدولية.

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