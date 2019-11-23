يتيم بين دابة ودباب.. قصة أول معلم متقاعد بالمجاردة.. كداد وجيش والصدفة تاكسي!

مهن بينها خياط.. قصاصة "تحقيق الراحلين" فتحت الذكريات والابن يروي عنها لـ"سبق"

"تداوُل قصاصة (تحقيق الراحلين) أعادت الذكريات، الصدفة قادت والدي -رحمه الله- لمعهد المعلمين، بقي عدة سنوات يذهب للمدرسة معلماً على دابة، ثم اشترى دباباً، ورأيناه تطوراً كبيراً، كان ممن أسهم في بنيان جدة القديمة بالأجر اليومي، عمل بنّاءً، فخياطاً، فـكدّاداً، ثم التحق بالحرس الملكي، وتعلّم، والتحق بالجيش سائق عربة، وكان ينقل الخيام من ميناء جدة إلى تبوك في بداية تشكيل الجيش بتبوك، ثم يعود إلى جدة في رحلة تستغرق 3 أشهر".

بهذه المقتطفات بدأ مختار سعيد آل يعلى الزهيري سرد تاريخ والده لـ"سبق" كأحد أوائل المعلمين في محافظة المجاردة، وأول معلم تقاعد في المحافظة مطلع القرن الحالي؛ حيث عاش حياة اليتم منذ ولادته، تنقلات عدة ومهن متعددة.

يتيم منذ ولادته

وبين "الزهيري": "عاش والدي حياة اليتم من بداية حياته، فوالدته توفيت وبقي وهو طفل يرعى والده الكفيف الذي توفي هو الآخر ووالدي في عمر الثالثة عشرة، فانتقل إلى جدة؛ للبحث عن عمل، وذلك في منتصف القرن الماضي، فكان ممن عمل في بناء جدة القديمة بالأجرة اليومية، وهو في الخامسة عشرة".

وأضاف: "في أحد الأيام إذ بعسكري ينادي بالميكروفون: "من يريد الالتحاق بالجيش يركب السيارة"، فركب والدي السيارة التي أقلّتهم إلى مدينة الطائف، والتحق بوزارة الدفاع، وحصل على دورة فرد أساسي، ثم دورة اختصاص سائق عربة، وبعد الانتهاء من الدورات عُيّن في مدينة جدة في فترة بداية تشكيل الجيش في منطقة تبوك، وكان ينقل الخيام من السفن من الميناء؛ لإيصالها إلى مدينة تبوك يضع الحمولة، ثم يعود إلى مدينة جدة، وكانت الرحلة تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر لوعورة الطريق آنذاك".

وتابع: "بعدها بعدة سنوات اتجه إلى مدينة الرياض وعمل خياط ملابس، ثم التحق بالحرس الملكي في عهد الملك سعود -رحمه الله- ودرس في مدارس الحرس المرحلة الابتدائية كاملة، وكان يتذكر معلمه واسمه محمد الشلهوب، ثم اتجه إلى المنطقة الشرقية بعد أن ترك العمل العسكري".

مصادفة "التاكسي"

وأوضح "الزهيري": "في مدينة الأحساء ومصادفةً أركب والدي مدير المعهد العلمي بمحافظة الأحساء، وفي الطريق سأل الوالد: هل لديك شهادة وترغب بالالتحاق في المعهد؟ فأجابه بالإيجاب، فقال: "أحضر ملفك وشهادتك والتحق بزملائك".

وبيّن: "في النهار الذي يليه مباشرةً أحضر ملفه، والتحق بالمعهد، ومن هنا كانت بداية الالتحاق بالتعليم؛ حيث درس في المعهد ثلاث سنوات، وتخرج معلماً عام 1383هـ في محافظة النماص تنقل بعدها في مدارس بمحافظة المجاردة تخللتها عدة دورات تعليمية بالطائف، وكانت مدارسه التي عمل بها (خاط - بطحة بني حسين - ختبة - عبدالرحمن الغافقي، والتي تقاعد فيها عام 1410هـ بخدمة 28 عاماً وعمر 60 سنةً، وبمرتب بدأ بـ 300 ريال وانتهى بـ4500 ريال عند تقاعده)، وتوفي عام 1433هـ عن عمر جاوز 80 عاماً".

وقال الابن: "كان والدي -رحمه الله- يحثنا على العلم باستمرار، فكان جلّ أبنائه معلمين (5 معلمين ومعلمة)، بالإضافة لاثنين في القوات المسلحة؛ أحدهما توفي -رحمه الله- وأنا شاركت في عاصفة الحزم، وتقاعدت بإصابة.

قصاصة أعادت الذكريات

وكانت قصاصة من تحقيق صحفي -تم تداولها مؤخراً في حساب الإعلامي والتربوي عبدالرحمن الشهري على "تويتر"- قد نُشِرت في صحيفة "عكاظ" عام 2003 مع المعلم "الزهيري" بعنوان "آل يعلى حمل عبء مدرسة على ظهر جمل"، ذكر فيه أعماله الشاقة في السجلات، والكتب، كان يسير عن ظهر دابة يقطع بها مسیر خمسة أيام من بارق إلى محايل، ومنها إلى أبها، مروراً بأصعب العقبات في "تيه"، و"رجم"، المعروفة الآن بشعار، يصل إلى أبها، ويحمل كتب تلامذته على إحدى السيارات التي تهبط إلى تهامة، ومنها يستأجر جملاً يحمّله بالكتب، ويدفع أجرته من جيبه، كانت السبورة كراتين قديمة، وكانت الطباشير تأتي من جدة، ويُمنح المعلم طبشورة واحدة في اليوم".

التحقيق الصحفي الذي مضى عليه 16 عاماً هو "تحقيق الراحلين"؛ حيث قضى محرر التحقيق الإعلامي محمد عاطف -رحمه الله- في حادث سير منتصف عام 1433 هـ، أي قبل وفاة المعلم بـ42 يوماً فقط.

يُذكر أن المعلم "آل يعلى" -رحمه الله- أحد أوائل من نشر العلم بالمحافظة، وتتلمذ على يديه من هم الآن أساتذة جامعات وكبار أطباء وضباط برتب عليا ومعلمون كثر ساهموا جميعاً في تنمية ونهضة الوطن.