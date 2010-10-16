"البيئة" تغلق بوابات سد وادي بيش

لتغذية حقل آبار الشرب وآبار المزارعين

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، بوابات سدّ وادي بيش بمنطقة جازان، بعد أن استمرّ فتحها لمدة شهر، لتغذية حقل آبار الشرب وآبار المزارعين على مجرى الوادي.

وذكر مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد آل عطيف، أن كمية المياه التي تم تصريفها بلغت 20 مليون متر مكعب، جرى خلالها ريّ 1080 هكتارًا من الأراضي الزراعية.