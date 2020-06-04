فريق تطوعي يقدم خدماته لأكثر من 5000 مستفيد منذ بداية الجائحة

أطلق "5" مبادرات لدعم أبناء الوطن والمساعدة في التصدي للأزمات

أطلق فريق بصمة التطوعي بمركز الشقيري بجمعية معين بمنطقة جازان عدداً من المبادرات لمساندة العديد من القطاعات بمركز الشقيري، حيث بلغ إجمالي المبادرات التي أطلقها الفريق مؤخراً بالتزامن مع جائحة كورونا خمس مبادرات لدعم أبناء الوطن والمساعدة في الأزمات والوقوف يداً بيد في التصدي للأزمات ومن هذه المبادرات مبادرة السلة الرمضانية والتي يطلقها الفريق سنوياً بالشراكة مع جمعية البر بمحافظة ضمد.

واستهدف الفريق في هذا العام 582 سلة غذائية استفاد منها أكثر من 4000 فرد من قرى وهجر مركز الشقيري كما قدم الفريق مبادرة لن ننساكم والتي اشتملت على توزيع وجبات إفطار صائم تم توزيعها على عدد من الأسر والعمالة المتضررة من آثار كورونا طيلة شهر رمضان المبارك.

وحظيت بتعاون ودعم عدد من المطاعم وأيضاً بتفاعل عدد من الأهالي والسيدات عن طريق المشاركة العينية بالوجبات الباردة والساخنة والمشروبات. من جهة أخرى وبالتزامن مع عيد الفطر المبارك قام الفريق ممثلاً بالقسم النسائي بزيارة لمركز الرعاية الأولية وتقديم عدد من الهدايا مع عبارات الشكر الصادقة لأبطال الصحة على جهودهم وتفانيهم كما لم ينس الفريق الأطفال من المعايدة ورسم بهجة العيد على محياهم عبر زيارة الفريق للمنازل وتم توزيع أكثر من ٣٠٠ هدية.

ومن ضمن أهم المبادرات وبعد صدور الموافقة السامية على فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة قام الفريق وبالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضمد بتجهيز أكثر من ٣٠ مسجداً وجامعاً في الشقيري وعدد من القرى المجاورة عبر التعقيم والتنظيف وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الصحة والشؤون الإسلامية.

ومن ضمن المبادرات أيضاً مبادرة من أجل سلامتك والتي تهدف لتوزيع كمامات قماشية وطبية، بالشراكة ودعم من مشغل غلا للخياطة والتطريز بمركز الشقيري وأكد قائد فريق بصمة المهند النعمان أن عدد المستفيدين لمختلف المبادرات تجاوز 5 آلاف مستفيد.





وبين أنه تم العمل في أكثر من ١٥ قرية وهجرة كما تجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات في هذه البرامج أكثر من ٢٠٠ متطوع ومتطوعة وأوضح أن ساعات التطوع تجاوزت ٣٠٠ ساعة تطوعية، وأن كافة البرامج والمبادرات حظيت بدعم من رئيس وكافة أعضاء مجلس إدارة جمعية معين. ووجه شكره لكافة الداعمين والمتعاونين والأعضاء الشرفيين في الفريق.