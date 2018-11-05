ضبط تشكيل عصابي باكستاني انتحل صفة رجال الأمن واقتحم منازل العمالة بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص، من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بانتحال صفة رجال أمن؛ لسلب العمال باقتحام المنازل التي يقيمون فيها، وتقييدهم تحت تهديد السلاح، وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

وقد تم القبض عليهم، وأقرّوا بارتكاب (١٠) عشرة جرائم سلب بذات الأسلوب الإجرامي، وقد تم القبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.