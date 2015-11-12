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النصر والهلال يسيطران على جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر

حقق البرتغالي روي فيتوريا، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي كارلوس إدواردو ثاني الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر أكتوبر 2019، والتي شهدت إقامة الجولات السادسة والسابعة والثامنة.
ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لجائزة أفضل مدرب جاء بعد قيادته فريقه للعودة إلى المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة عقب مرور تسع جولات.
فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس للشهر الثاني على التوالي، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.
وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.
يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، والأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر، والبرازيلي رومارينهو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية لشهر سبتمبر الماضي.

النصر والهلال الألقاب الشهرية رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر والهلال يسيطران على جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر
سبق

حقق البرتغالي روي فيتوريا، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي كارلوس إدواردو ثاني الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر أكتوبر 2019، والتي شهدت إقامة الجولات السادسة والسابعة والثامنة.
ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لجائزة أفضل مدرب جاء بعد قيادته فريقه للعودة إلى المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة عقب مرور تسع جولات.
فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس للشهر الثاني على التوالي، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.
وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.
يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، والأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر، والبرازيلي رومارينهو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية لشهر سبتمبر الماضي.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:48 PM

النصر والهلال يسيطران على جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق البرتغالي روي فيتوريا، والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي كارلوس إدواردو ثاني الألقاب الشهرية في جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر أكتوبر 2019، والتي شهدت إقامة الجولات السادسة والسابعة والثامنة.
ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لجائزة أفضل مدرب جاء بعد قيادته فريقه للعودة إلى المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة عقب مرور تسع جولات.
فيما اختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس للشهر الثاني على التوالي، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.
وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.
يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، والأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر، والبرازيلي رومارينهو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية لشهر سبتمبر الماضي.

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