النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من ٤ ملايين ريال مبيعات الصقور منذ انطلاق المعرض

تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال .. يُختتم الثلاثاء

تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية يوم الأحد؛ ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجّلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال؛ لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم مع اختتام المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، إضافة إلى قسم مزاد الصقور.

معرض الصقور والصيد السعودي الصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من ٤ ملايين ريال مبيعات الصقور منذ انطلاق المعرض
سبق

تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية يوم الأحد؛ ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجّلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال؛ لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم مع اختتام المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، إضافة إلى قسم مزاد الصقور.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:09 AM

أكثر من ٤ ملايين ريال مبيعات الصقور منذ انطلاق المعرض

تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال .. يُختتم الثلاثاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,075

تجاوزت مبيعات الصقور ٤ ملايين ريال مع نهاية يوم الأحد؛ ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجّلت المبيعات في اليومين الماضيين أكثر من ثلاثة ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الثالث مليوناً و٥٠ ألف ريال؛ لتتخطى ٤ ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم مع اختتام المعرض الذي يختتم غداً الثلاثاء.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، إضافة إلى قسم مزاد الصقور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,046
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,763
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,865
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,570

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة