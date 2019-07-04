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"مدني دومة الجندل" ينقذ مسنّة من حريق بسبب "شاحن" مقلد

"الضويحي": تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وكانت حالتها الصحية جيدة

أنقذ أفراد الدفاع المدني بدومة الجندل امرأة مسنة من حريق اندلع بمنزلها الكائن بمحافظة دومة الجندل وهي بداخله، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد، حيث أظهرت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو "شاحن آيباد" كان موصولاً بالكهرباء ما أدى إلى احتراق الغرفة التي بها.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "ورد بلاغ عن وجود حريق بمنزل في حي خذماء بمحافظة دومة الجندل، وعند انتقال الفرق اللازمة وفور وصولها تبين أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة النوم بالدور الأول بداخلها امرأة مسنة، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وكانت حالتها الصحية جيدة ولله الحمد، حيث اتضح من خلال المعاينة الأولية أن الحريق كان بسبب شاحن آيباد موصول بالكهرباء أدى إلى احتراق الغرفة".

‎وحذر "الضويحي" من استخدام الشواحن المقلدة، والتأكد من جودة الموصلات الكهربائية بكل أنواعها، وعدم تشغيلها أثناء النوم واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة الكهربائية وإرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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"مدني دومة الجندل" ينقذ مسنّة من حريق بسبب "شاحن" مقلد
سبق

أنقذ أفراد الدفاع المدني بدومة الجندل امرأة مسنة من حريق اندلع بمنزلها الكائن بمحافظة دومة الجندل وهي بداخله، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد، حيث أظهرت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو "شاحن آيباد" كان موصولاً بالكهرباء ما أدى إلى احتراق الغرفة التي بها.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "ورد بلاغ عن وجود حريق بمنزل في حي خذماء بمحافظة دومة الجندل، وعند انتقال الفرق اللازمة وفور وصولها تبين أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة النوم بالدور الأول بداخلها امرأة مسنة، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وكانت حالتها الصحية جيدة ولله الحمد، حيث اتضح من خلال المعاينة الأولية أن الحريق كان بسبب شاحن آيباد موصول بالكهرباء أدى إلى احتراق الغرفة".

‎وحذر "الضويحي" من استخدام الشواحن المقلدة، والتأكد من جودة الموصلات الكهربائية بكل أنواعها، وعدم تشغيلها أثناء النوم واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة الكهربائية وإرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:21 PM

"مدني دومة الجندل" ينقذ مسنّة من حريق بسبب "شاحن" مقلد

"الضويحي": تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وكانت حالتها الصحية جيدة

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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2,536

أنقذ أفراد الدفاع المدني بدومة الجندل امرأة مسنة من حريق اندلع بمنزلها الكائن بمحافظة دومة الجندل وهي بداخله، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد، حيث أظهرت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو "شاحن آيباد" كان موصولاً بالكهرباء ما أدى إلى احتراق الغرفة التي بها.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "ورد بلاغ عن وجود حريق بمنزل في حي خذماء بمحافظة دومة الجندل، وعند انتقال الفرق اللازمة وفور وصولها تبين أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة النوم بالدور الأول بداخلها امرأة مسنة، وبفضل الله تم إخماد الحريق وإخراج المرأة وكانت حالتها الصحية جيدة ولله الحمد، حيث اتضح من خلال المعاينة الأولية أن الحريق كان بسبب شاحن آيباد موصول بالكهرباء أدى إلى احتراق الغرفة".

‎وحذر "الضويحي" من استخدام الشواحن المقلدة، والتأكد من جودة الموصلات الكهربائية بكل أنواعها، وعدم تشغيلها أثناء النوم واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة الكهربائية وإرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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