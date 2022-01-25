النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا

تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات آخر 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا آخر 24 ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا آخر 24 ساعة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
04:22 PM

"التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا

تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات آخر 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
751

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا آخر 24 ساعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة