أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا آخر 24 ساعة.
"التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا
تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا آخر 24 ساعة.
اعلان
"التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-25
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
04:22 PM
"التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا
تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء آخر 24 ساعة.
وأكد "التحالف": تدمير 34 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 240 عنصرًا آخر 24 ساعة.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
14,904
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,695
38 مليار ..
23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..
30 يناير
15,759
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية
نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى
عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!
عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي
علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ
ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!
ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!
عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير
نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟
حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!
ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات
عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة
مها الجبر