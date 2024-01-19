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أكثر من مليونَي مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال الإجازة

وفق إحصائية "الجوازات": بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً

أكّدت مؤسسة جسر الملك فهد، أن أكثر من مليونَي مسافر عبروا جسر الملك فهد في إجازة منتصف العام.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": أكثر من مليونَي مسافر يعبرون #جسر_الملك_فهد خلال إجازة منتصف العام مسجلين عدد 2,056,424 مسافراً وفقاً لإحصائيات "الجوازات السعودية" في الفترة من 1 - 18 يناير بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عددٍ من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

جسر الملك فهد إجازة منتصف العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من مليونَي مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال الإجازة
سبق

أكّدت مؤسسة جسر الملك فهد، أن أكثر من مليونَي مسافر عبروا جسر الملك فهد في إجازة منتصف العام.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": أكثر من مليونَي مسافر يعبرون #جسر_الملك_فهد خلال إجازة منتصف العام مسجلين عدد 2,056,424 مسافراً وفقاً لإحصائيات "الجوازات السعودية" في الفترة من 1 - 18 يناير بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عددٍ من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:12 PM

أكثر من مليونَي مسافر يعبرون جسر الملك فهد خلال الإجازة

وفق إحصائية "الجوازات": بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت مؤسسة جسر الملك فهد، أن أكثر من مليونَي مسافر عبروا جسر الملك فهد في إجازة منتصف العام.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر": أكثر من مليونَي مسافر يعبرون #جسر_الملك_فهد خلال إجازة منتصف العام مسجلين عدد 2,056,424 مسافراً وفقاً لإحصائيات "الجوازات السعودية" في الفترة من 1 - 18 يناير بمعدل يزيد على 114 ألف مسافر يومياً.

وشهدت هذه الفترة تسجيل عددٍ من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,058
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,476
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,111

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