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السودان.. اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قُتلوا في عهد "البشير"

فرار بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الجريمة

أعلن النائب العام السوداني، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قُتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية.

وبيّن النائب العام أن تحقيقاً بدأ في الأمر، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قُتلوا في عهد "البشير"
سبق

أعلن النائب العام السوداني، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قُتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية.

وبيّن النائب العام أن تحقيقاً بدأ في الأمر، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:40 PM

السودان.. اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قُتلوا في عهد "البشير"

فرار بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الجريمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,587

أعلن النائب العام السوداني، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قُتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية.

وبيّن النائب العام أن تحقيقاً بدأ في الأمر، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

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