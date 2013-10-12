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شاهد.. أندية طلبة بأستراليا تحتفل باليوم الوطني وتخرّج المبتعثين

القهوة العربي والأكلات الشعبية والعرضة تجذب الأستراليين والزوار

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني الأسترالية، احتفاءً باليوم الوطني 89، بحضور المبتعثين السعوديين وعدد من الزوار الأستراليين.

واشتمل المعرض الذي أقامه النادي السعودي على ركن تعريفي بالثقافة السعودية؛ مثل القهوة العربية وبعض الأكلات الشعبية والضيافة العربية، بلمسات إبداعية، كما احتوى الركن على قسم خاص بالأطفال، وكذلك العرضة السعودية.

وكان الخط العربي حاضراً وجاذباً للزوار، كما احتوى الركن على قسم تعريفي بتقديم مواد أثرية من ثقافة المملكة، وإتاحة الفرصة للزوار بارتداء الزِّي السعودي.

بدوره أوضح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني الدكتور وائل الغامدي، أن هذه المناسبة الغالية هي فرصة للجميع لاستذكار الماضي الجميل والمستقبل المشرق الذي تنعم به بلادنا الغالية تحت قيادة حكيمة وشعب طموح.

وأضاف مشرف الفعالية محمد المطيري، أن النادي السعودي حرص على التعريف بما لدى شعب المملكة من ثقافة أصيلة؛ حيث كان هناك ركن خاص للاحتفال تم إعداده ليكون منطقة لتبادل الحوار مع الزوار والتعريف بثقافة المملكة.

وفي ولاية كوينزلاند حضر الوطن بكل تفاصيله في مدينة بريزبان الأسترالية؛ حيثُ أقيم حفل تخرج طلاب وطالبات جامعات ولاية كوينزلاند 2019 الذي نظّمه نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، وفهد العديلي المشرف على مكتب سفير خادم الحرمين في أستراليا، ونائب رئيس جامعة كوينزلاند للتقنية البروفيسور سكوت شيبارد، احتفاءً بتخريج أكثر من 80 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبتخصصات مختلفة شملت الإدارة والهندسة والعلوم الطبية وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والزمالة الطبية.

واشتمل الحفل الخطابي على كلمة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي، رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بمناسبة تخريج دفعة طموحة وجديدة من برنامج الابتعاث الخارجي، مؤكداً أن الوطن يفخر بهؤلاء الخريجين وينتظرهم بكل شوق للمساهمة في استكمال مسيرة البناء، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين.

وبعبارة "شكراً يا وطن" بدأ الخريجون كلمتهم، ألقاها نيابة عنهم الخريج بدر العتيق، شكروا فيها الوطن الغالي نظير ما قدمه لهم خلال فترة الابتعاث، كما أكدوا على أنهم عازمون على نقل العلوم والمعارف التي اكتسبوها للوطن بما يحقق استكمال المسيرة ويدعم توجهات القيادة الحكيمة.

بعد ذلك قدم أعضاء النادي السعودي في مدينة بريزبان "فيلمًا قصيرًا" يحاكي حياة الطالب المبتعث في بلد الابتعاث، أعقبه رسائل من أهالي الخريجين والخريجات والتي لاقت استحسانهم.

وتم استعراض أنشطة النادي المنجزة خلال العام الحالي 2019م، ثم تلاها كلمات تحفيزية رائعة من المبتعث وافي عبدالله لحياة ما بعد التخرج.

واختتم الحفل الخطابي بتكريم رعاة الحفل ورعاة النادي السعودي في مدينة بريزبان، ثم حانت لحظات التكريم المنتظرة للخريجين والخريجات؛ حيث تسلموا شهادات الشكر والتقدير معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم.


حضر الحفل مجموعة من أهالي الخريجين والخريجات؛ حيث عبروا عن سرورهم بهذه المناسبة السعيدة وشكر رئيس النادي السعودي في مدينة بريزبان سلطان الصالح المشاركين على نجاح الاحتفال.

سيدني اليوم الوطني 89

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أندية طلبة بأستراليا تحتفل باليوم الوطني وتخرّج المبتعثين
سبق

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني الأسترالية، احتفاءً باليوم الوطني 89، بحضور المبتعثين السعوديين وعدد من الزوار الأستراليين.

واشتمل المعرض الذي أقامه النادي السعودي على ركن تعريفي بالثقافة السعودية؛ مثل القهوة العربية وبعض الأكلات الشعبية والضيافة العربية، بلمسات إبداعية، كما احتوى الركن على قسم خاص بالأطفال، وكذلك العرضة السعودية.

وكان الخط العربي حاضراً وجاذباً للزوار، كما احتوى الركن على قسم تعريفي بتقديم مواد أثرية من ثقافة المملكة، وإتاحة الفرصة للزوار بارتداء الزِّي السعودي.

بدوره أوضح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني الدكتور وائل الغامدي، أن هذه المناسبة الغالية هي فرصة للجميع لاستذكار الماضي الجميل والمستقبل المشرق الذي تنعم به بلادنا الغالية تحت قيادة حكيمة وشعب طموح.

وأضاف مشرف الفعالية محمد المطيري، أن النادي السعودي حرص على التعريف بما لدى شعب المملكة من ثقافة أصيلة؛ حيث كان هناك ركن خاص للاحتفال تم إعداده ليكون منطقة لتبادل الحوار مع الزوار والتعريف بثقافة المملكة.

وفي ولاية كوينزلاند حضر الوطن بكل تفاصيله في مدينة بريزبان الأسترالية؛ حيثُ أقيم حفل تخرج طلاب وطالبات جامعات ولاية كوينزلاند 2019 الذي نظّمه نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، وفهد العديلي المشرف على مكتب سفير خادم الحرمين في أستراليا، ونائب رئيس جامعة كوينزلاند للتقنية البروفيسور سكوت شيبارد، احتفاءً بتخريج أكثر من 80 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبتخصصات مختلفة شملت الإدارة والهندسة والعلوم الطبية وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والزمالة الطبية.

واشتمل الحفل الخطابي على كلمة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي، رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بمناسبة تخريج دفعة طموحة وجديدة من برنامج الابتعاث الخارجي، مؤكداً أن الوطن يفخر بهؤلاء الخريجين وينتظرهم بكل شوق للمساهمة في استكمال مسيرة البناء، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين.

وبعبارة "شكراً يا وطن" بدأ الخريجون كلمتهم، ألقاها نيابة عنهم الخريج بدر العتيق، شكروا فيها الوطن الغالي نظير ما قدمه لهم خلال فترة الابتعاث، كما أكدوا على أنهم عازمون على نقل العلوم والمعارف التي اكتسبوها للوطن بما يحقق استكمال المسيرة ويدعم توجهات القيادة الحكيمة.

بعد ذلك قدم أعضاء النادي السعودي في مدينة بريزبان "فيلمًا قصيرًا" يحاكي حياة الطالب المبتعث في بلد الابتعاث، أعقبه رسائل من أهالي الخريجين والخريجات والتي لاقت استحسانهم.

وتم استعراض أنشطة النادي المنجزة خلال العام الحالي 2019م، ثم تلاها كلمات تحفيزية رائعة من المبتعث وافي عبدالله لحياة ما بعد التخرج.

واختتم الحفل الخطابي بتكريم رعاة الحفل ورعاة النادي السعودي في مدينة بريزبان، ثم حانت لحظات التكريم المنتظرة للخريجين والخريجات؛ حيث تسلموا شهادات الشكر والتقدير معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم.


حضر الحفل مجموعة من أهالي الخريجين والخريجات؛ حيث عبروا عن سرورهم بهذه المناسبة السعيدة وشكر رئيس النادي السعودي في مدينة بريزبان سلطان الصالح المشاركين على نجاح الاحتفال.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:58 AM

شاهد.. أندية طلبة بأستراليا تحتفل باليوم الوطني وتخرّج المبتعثين

القهوة العربي والأكلات الشعبية والعرضة تجذب الأستراليين والزوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني الأسترالية، احتفاءً باليوم الوطني 89، بحضور المبتعثين السعوديين وعدد من الزوار الأستراليين.

واشتمل المعرض الذي أقامه النادي السعودي على ركن تعريفي بالثقافة السعودية؛ مثل القهوة العربية وبعض الأكلات الشعبية والضيافة العربية، بلمسات إبداعية، كما احتوى الركن على قسم خاص بالأطفال، وكذلك العرضة السعودية.

وكان الخط العربي حاضراً وجاذباً للزوار، كما احتوى الركن على قسم تعريفي بتقديم مواد أثرية من ثقافة المملكة، وإتاحة الفرصة للزوار بارتداء الزِّي السعودي.

بدوره أوضح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني الدكتور وائل الغامدي، أن هذه المناسبة الغالية هي فرصة للجميع لاستذكار الماضي الجميل والمستقبل المشرق الذي تنعم به بلادنا الغالية تحت قيادة حكيمة وشعب طموح.

وأضاف مشرف الفعالية محمد المطيري، أن النادي السعودي حرص على التعريف بما لدى شعب المملكة من ثقافة أصيلة؛ حيث كان هناك ركن خاص للاحتفال تم إعداده ليكون منطقة لتبادل الحوار مع الزوار والتعريف بثقافة المملكة.

وفي ولاية كوينزلاند حضر الوطن بكل تفاصيله في مدينة بريزبان الأسترالية؛ حيثُ أقيم حفل تخرج طلاب وطالبات جامعات ولاية كوينزلاند 2019 الذي نظّمه نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن بحضور الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، وفهد العديلي المشرف على مكتب سفير خادم الحرمين في أستراليا، ونائب رئيس جامعة كوينزلاند للتقنية البروفيسور سكوت شيبارد، احتفاءً بتخريج أكثر من 80 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبتخصصات مختلفة شملت الإدارة والهندسة والعلوم الطبية وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والزمالة الطبية.

واشتمل الحفل الخطابي على كلمة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي، رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بمناسبة تخريج دفعة طموحة وجديدة من برنامج الابتعاث الخارجي، مؤكداً أن الوطن يفخر بهؤلاء الخريجين وينتظرهم بكل شوق للمساهمة في استكمال مسيرة البناء، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين.

وبعبارة "شكراً يا وطن" بدأ الخريجون كلمتهم، ألقاها نيابة عنهم الخريج بدر العتيق، شكروا فيها الوطن الغالي نظير ما قدمه لهم خلال فترة الابتعاث، كما أكدوا على أنهم عازمون على نقل العلوم والمعارف التي اكتسبوها للوطن بما يحقق استكمال المسيرة ويدعم توجهات القيادة الحكيمة.

بعد ذلك قدم أعضاء النادي السعودي في مدينة بريزبان "فيلمًا قصيرًا" يحاكي حياة الطالب المبتعث في بلد الابتعاث، أعقبه رسائل من أهالي الخريجين والخريجات والتي لاقت استحسانهم.

وتم استعراض أنشطة النادي المنجزة خلال العام الحالي 2019م، ثم تلاها كلمات تحفيزية رائعة من المبتعث وافي عبدالله لحياة ما بعد التخرج.

واختتم الحفل الخطابي بتكريم رعاة الحفل ورعاة النادي السعودي في مدينة بريزبان، ثم حانت لحظات التكريم المنتظرة للخريجين والخريجات؛ حيث تسلموا شهادات الشكر والتقدير معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم.


حضر الحفل مجموعة من أهالي الخريجين والخريجات؛ حيث عبروا عن سرورهم بهذه المناسبة السعيدة وشكر رئيس النادي السعودي في مدينة بريزبان سلطان الصالح المشاركين على نجاح الاحتفال.

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