النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن عبود": اليوم الوطني يأتي ليثبت وحدة الصف السعودي تجاه المغرضين

منوهاً بالتقدم الكبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، أن اليوم الوطني يحل هذا العام في وقت تحاول فيه بعض الدول الراعية للإرهاب أن تزعزع أمن بلادنا الحبيبة، وأن تهدد الأمن الاقتصادي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن من ترتيبات الأقدار أن تأتي هذه الذكرى لتوحيد المملكة لنستحضر فيها ما انطوت عليه هذه الذكرى من انتصارات وإنجازات عظيمة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصين.

وتابع: حلت الذكرى في ظل قيادة ودولة لا تعترف بالمستحيل، ولا تحبطها التحديات، وأن شعبنا الذي توحد قبل تسعة وثمانين عاماً، لن يتهاون في الذود عن كل ذرة من ثرى أرضه الطاهرة في وجه أي عدوان، ولن ترهبه مغامرات الأعداء أو مؤامراتهم".

وزاد: في هذا اليوم العظيم الذي يتكرر كل عام نجدد من كل قلوبنا الولاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونتعهد بالحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وعلى ما أحرزته بلادنا في ظل القيادة الرشيدة من تطور ملموس في رفع مستوى جودة الحياة في كافة ربوع الوطن، ومن تقدم كبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق، ولنجدد مرة أخرى قيادة وشعباً عزمنا على استئناف مسيرتنا المباركة نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن عبود": اليوم الوطني يأتي ليثبت وحدة الصف السعودي تجاه المغرضين
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، أن اليوم الوطني يحل هذا العام في وقت تحاول فيه بعض الدول الراعية للإرهاب أن تزعزع أمن بلادنا الحبيبة، وأن تهدد الأمن الاقتصادي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن من ترتيبات الأقدار أن تأتي هذه الذكرى لتوحيد المملكة لنستحضر فيها ما انطوت عليه هذه الذكرى من انتصارات وإنجازات عظيمة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصين.

وتابع: حلت الذكرى في ظل قيادة ودولة لا تعترف بالمستحيل، ولا تحبطها التحديات، وأن شعبنا الذي توحد قبل تسعة وثمانين عاماً، لن يتهاون في الذود عن كل ذرة من ثرى أرضه الطاهرة في وجه أي عدوان، ولن ترهبه مغامرات الأعداء أو مؤامراتهم".

وزاد: في هذا اليوم العظيم الذي يتكرر كل عام نجدد من كل قلوبنا الولاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونتعهد بالحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وعلى ما أحرزته بلادنا في ظل القيادة الرشيدة من تطور ملموس في رفع مستوى جودة الحياة في كافة ربوع الوطن، ومن تقدم كبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق، ولنجدد مرة أخرى قيادة وشعباً عزمنا على استئناف مسيرتنا المباركة نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:35 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:28 PM

"ابن عبود": اليوم الوطني يأتي ليثبت وحدة الصف السعودي تجاه المغرضين

منوهاً بالتقدم الكبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,503

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، أن اليوم الوطني يحل هذا العام في وقت تحاول فيه بعض الدول الراعية للإرهاب أن تزعزع أمن بلادنا الحبيبة، وأن تهدد الأمن الاقتصادي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن من ترتيبات الأقدار أن تأتي هذه الذكرى لتوحيد المملكة لنستحضر فيها ما انطوت عليه هذه الذكرى من انتصارات وإنجازات عظيمة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصين.

وتابع: حلت الذكرى في ظل قيادة ودولة لا تعترف بالمستحيل، ولا تحبطها التحديات، وأن شعبنا الذي توحد قبل تسعة وثمانين عاماً، لن يتهاون في الذود عن كل ذرة من ثرى أرضه الطاهرة في وجه أي عدوان، ولن ترهبه مغامرات الأعداء أو مؤامراتهم".

وزاد: في هذا اليوم العظيم الذي يتكرر كل عام نجدد من كل قلوبنا الولاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونتعهد بالحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وعلى ما أحرزته بلادنا في ظل القيادة الرشيدة من تطور ملموس في رفع مستوى جودة الحياة في كافة ربوع الوطن، ومن تقدم كبير في منح المرأة السعودية ما تستحقه من حقوق، ولنجدد مرة أخرى قيادة وشعباً عزمنا على استئناف مسيرتنا المباركة نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,902
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,058
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,614

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة