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يحوي 11 سريرًا.. "الصحة" تجهّز مستشفى ميدانيًّا في المشاعر المقدسة

لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم المناسك

جهّزت وزارة الصحة مستشفى ميدانيًّا متنقّلًا في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

ويقدم المستشفى الذي يضم طاقمًا طبيًّا مكونًا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين، خدماته في مشعر عرفات شمال مسجد نمرة، وفي مناطق الاحتياج.

ويحوي المستشفى الميداني المتنقل 11 سريرًا؛ منها سريران للعناية المركزة، وأربعة للتنويم، وخمسة للرعاية الطبية، إضافةً إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب. كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة.

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يحوي 11 سريرًا.. "الصحة" تجهّز مستشفى ميدانيًّا في المشاعر المقدسة
سبق

جهّزت وزارة الصحة مستشفى ميدانيًّا متنقّلًا في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

ويقدم المستشفى الذي يضم طاقمًا طبيًّا مكونًا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين، خدماته في مشعر عرفات شمال مسجد نمرة، وفي مناطق الاحتياج.

ويحوي المستشفى الميداني المتنقل 11 سريرًا؛ منها سريران للعناية المركزة، وأربعة للتنويم، وخمسة للرعاية الطبية، إضافةً إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب. كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
05:58 PM

يحوي 11 سريرًا.. "الصحة" تجهّز مستشفى ميدانيًّا في المشاعر المقدسة

لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم المناسك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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جهّزت وزارة الصحة مستشفى ميدانيًّا متنقّلًا في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

ويقدم المستشفى الذي يضم طاقمًا طبيًّا مكونًا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين، خدماته في مشعر عرفات شمال مسجد نمرة، وفي مناطق الاحتياج.

ويحوي المستشفى الميداني المتنقل 11 سريرًا؛ منها سريران للعناية المركزة، وأربعة للتنويم، وخمسة للرعاية الطبية، إضافةً إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب. كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة.

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