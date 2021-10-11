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"التعليم": حرمان مَن تجاوز غيابهم 25% دون عذر من طلاب مسارات الاختبارات

قالت مشددة: يُختبر في الدور الثاني من 100 درجة وتتم معاملته منتسبًا لا منتظمًا

دعت وزارة التعليم، طلاب وطالبات نظام المسارات في المرحلة الثانوية، بضرورة التقيد بالحضور للمدرسة وعدم الغياب.

وبيّنت أنه في حالة بلوغ الطالب في الحصص الدراسية للنسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي؛ يعتبر الطالب محرومًا، ولا يدخل اختبار الدور الأول، ويُختبر في الثاني من 100 درجة، وتتم معاملته منتسبًا لا منتظمًا.

وأوضحت "التعليم" أن الحرمان سيطبق بحق مَن بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر، أو 50% بعذر أو دونه.

وأشارت إلى أن توزيع حصص نِسَب الغياب سيكون على النحو التالي: في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيًّا، 11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيًّا، وبالنسبة للغياب بعذر أو دون عذر، والذي يمثل غياب 50% من إجمالي عدد الحصص؛ فسيكون 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وأبانت الوزارة، أنه سيتم تخصيص 100 درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي، منها 60 درجة لأعمال المستوى، و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعًا خاصًّا؛ مشيرة إلى أن مقررات التقويم المستمر لا يوجد فيها اختبار نهائي، ويكون تقويمها مستمرًّا خلال الفصل الدراسي، ومنها مقررات كفايات لغوية، والقرآن، والتفسير، والحديث، والتربية الصحية، والبدنية، والتفكير الناقد، والدراسات الاجتماعية والتربية المهنية.

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"التعليم": حرمان مَن تجاوز غيابهم 25% دون عذر من طلاب مسارات الاختبارات
سبق

دعت وزارة التعليم، طلاب وطالبات نظام المسارات في المرحلة الثانوية، بضرورة التقيد بالحضور للمدرسة وعدم الغياب.

وبيّنت أنه في حالة بلوغ الطالب في الحصص الدراسية للنسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي؛ يعتبر الطالب محرومًا، ولا يدخل اختبار الدور الأول، ويُختبر في الثاني من 100 درجة، وتتم معاملته منتسبًا لا منتظمًا.

وأوضحت "التعليم" أن الحرمان سيطبق بحق مَن بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر، أو 50% بعذر أو دونه.

وأشارت إلى أن توزيع حصص نِسَب الغياب سيكون على النحو التالي: في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيًّا، 11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيًّا، وبالنسبة للغياب بعذر أو دون عذر، والذي يمثل غياب 50% من إجمالي عدد الحصص؛ فسيكون 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وأبانت الوزارة، أنه سيتم تخصيص 100 درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي، منها 60 درجة لأعمال المستوى، و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعًا خاصًّا؛ مشيرة إلى أن مقررات التقويم المستمر لا يوجد فيها اختبار نهائي، ويكون تقويمها مستمرًّا خلال الفصل الدراسي، ومنها مقررات كفايات لغوية، والقرآن، والتفسير، والحديث، والتربية الصحية، والبدنية، والتفكير الناقد، والدراسات الاجتماعية والتربية المهنية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
01:18 PM

"التعليم": حرمان مَن تجاوز غيابهم 25% دون عذر من طلاب مسارات الاختبارات

قالت مشددة: يُختبر في الدور الثاني من 100 درجة وتتم معاملته منتسبًا لا منتظمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة التعليم، طلاب وطالبات نظام المسارات في المرحلة الثانوية، بضرورة التقيد بالحضور للمدرسة وعدم الغياب.

وبيّنت أنه في حالة بلوغ الطالب في الحصص الدراسية للنسب المحددة للغياب خلال الفصل الدراسي؛ يعتبر الطالب محرومًا، ولا يدخل اختبار الدور الأول، ويُختبر في الثاني من 100 درجة، وتتم معاملته منتسبًا لا منتظمًا.

وأوضحت "التعليم" أن الحرمان سيطبق بحق مَن بلغ غيابه 25% من عدد الحصص دون عذر، أو 50% بعذر أو دونه.

وأشارت إلى أن توزيع حصص نِسَب الغياب سيكون على النحو التالي: في حالة الغياب دون عذر 14 حصة للمقررات ذات الخمس حصص أسبوعيًّا، 11 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و9 حصص للمقررات ذات الثلاث حصص أسبوعيًّا، وبالنسبة للغياب بعذر أو دون عذر، والذي يمثل غياب 50% من إجمالي عدد الحصص؛ فسيكون 28 حصة للمقررات ذات الخمس حصص، و22 حصة للمقررات ذات الأربع حصص، و18 حصة للمقررات ذات الثلاث حصص.

وأبانت الوزارة، أنه سيتم تخصيص 100 درجة لكل مقرر دراسي خلال كل فصل دراسي، منها 60 درجة لأعمال المستوى، و40 درجة للاختبار النهائي، ويستثنى من التوزيع مقررات التقويم المستمر والمقررات التي تتطلب توزيعًا خاصًّا؛ مشيرة إلى أن مقررات التقويم المستمر لا يوجد فيها اختبار نهائي، ويكون تقويمها مستمرًّا خلال الفصل الدراسي، ومنها مقررات كفايات لغوية، والقرآن، والتفسير، والحديث، والتربية الصحية، والبدنية، والتفكير الناقد، والدراسات الاجتماعية والتربية المهنية.

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