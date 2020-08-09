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اللبنانيون يدعون لانتفاضة تطيح بزعمائهم السياسيين

غداة احتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة

دعا لبنانيون اليوم (الأحد) إلى انتفاضة لا تتوقف؛ للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة؛ بسبب ما وصفوه بالإهمال، الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس.

بيروت متظاهرون

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اللبنانيون يدعون لانتفاضة تطيح بزعمائهم السياسيين
سبق

دعا لبنانيون اليوم (الأحد) إلى انتفاضة لا تتوقف؛ للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة؛ بسبب ما وصفوه بالإهمال، الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:36 PM

اللبنانيون يدعون لانتفاضة تطيح بزعمائهم السياسيين

غداة احتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا لبنانيون اليوم (الأحد) إلى انتفاضة لا تتوقف؛ للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وطالب المتظاهرون الحكومة بالاستقالة؛ بسبب ما وصفوه بالإهمال، الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس.

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